Sacha Boey attendu à l’OM en janvier : cette fois-ci, est-ce la bonne ?

Aujourd’hui, selon le quotidien allemand Bild, le discours évolue. Le Bayern ne ferme plus la porte. L’entraîneur Vincent Kompany apprécie Boey, mais pas dans toutes les compétitions. En Bundesliga, le coach lui donne régulièrement du temps de jeu, mais la Ligue des champions raconte une autre histoire.

Cette saison, Boey n’a jamais débuté un seul match en C1. Les deux dernières rencontres, face à Bruges puis Paris (victoire 1-2), l’ont laissé sur le banc du début à la fin. Une situation qui pèse. Un joueur qui ne joue pas dans les rendez-vous les plus importants finit tôt ou tard par se poser des questions. C’est exactement ce qui se produit aujourd’hui.

Et lorsque l’entraîneur laisse entendre qu’un départ en janvier ne serait plus un problème, tout le monde comprend que le dossier s’ouvre enfin pour de vrai.