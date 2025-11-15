À Marseille, certains dossiers semblent s’endormir avant de ressurgir sans prévenir. Celui de Sacha Boey en fait clairement partie. L’été dernier, son nom circulait sans cesse du côté de la Commanderie, puis tout s’était brusquement arrêté lorsque le Bayern Munich avait fermé la porte. Aujourd’hui, le contexte change, et l’OM commence à guetter une nouvelle ouverture. Le mercato d’hiver approche, les discussions reprennent, et le profil du défenseur français redevient un sujet sérieux dans les réunions marseillaises.
Sacha Boey attendu à l’OM en janvier : cette fois-ci, est-ce la bonne ?
- Getty Images Sport
Un premier intérêt avorté l’été dernier
En août, Marseille voulait absolument renforcer le couloir droit. Le club cherchait une vraie concurrence pour Amir Murillo et souhaitait aussi offrir à Timothy Weah une utilisation plus offensive. Sacha Boey cochait toutes les cases : jeune, en progression, habitué aux exigences du haut niveau. Mais malgré les démarches entreprises, rien n’avait abouti.
Le Bayern avait tranché : pas question de libérer un joueur sous contrat jusqu’en 2028, surtout après un investissement important venu de Galatasaray quelques mois plus tôt. L’OM avait dû revoir ses plans, presque à contrecœur, et se tourner vers d’autres solutions.
- Getty Images Sport
Une situation bien différente avant le mercato hivernal
Aujourd’hui, selon le quotidien allemand Bild, le discours évolue. Le Bayern ne ferme plus la porte. L’entraîneur Vincent Kompany apprécie Boey, mais pas dans toutes les compétitions. En Bundesliga, le coach lui donne régulièrement du temps de jeu, mais la Ligue des champions raconte une autre histoire.
Cette saison, Boey n’a jamais débuté un seul match en C1. Les deux dernières rencontres, face à Bruges puis Paris (victoire 1-2), l’ont laissé sur le banc du début à la fin. Une situation qui pèse. Un joueur qui ne joue pas dans les rendez-vous les plus importants finit tôt ou tard par se poser des questions. C’est exactement ce qui se produit aujourd’hui.
Et lorsque l’entraîneur laisse entendre qu’un départ en janvier ne serait plus un problème, tout le monde comprend que le dossier s’ouvre enfin pour de vrai.
- Getty Images Sport
Marseille dans le coup, mais pas seul
L’OM garde un œil attentif. Le club sait que Boey connaît bien le championnat français, qu’il pourrait s’intégrer vite et qu’il possède déjà une expérience européenne solide.
Mais un obstacle se dresse : la Turquie revient dans le jeu. Bild affirme en effet qu’un club turc veut faire revenir le latéral, qui y a réalisé ses meilleurs mois, notamment sous les couleurs de Galatasaray. Les supporters n’ont pas oublié ses 83 matchs entre 2021 et 2024, ni son transfert retentissant à 30 millions d’euros vers le Bayern.
Marseille peut toutefois rivaliser. Le club possède des moyens financiers cohérents, surtout avec la qualification en Ligue des champions. Galatasaray, de son côté, dispose aussi de cet argument, ce qui promet une bataille serrée.
- Getty Images
Une décision imminente pour un dossier relancé
Tout se jouera dans les prochaines semaines. L’OM hésite encore entre relancer ce vieux dossier ou définitivement tourner la page. Boey, lui, semble prêt à écouter. Sa situation actuelle n’offre aucune garantie. Et si un nouveau challenge s’ouvre, il pourrait bien saisir l’occasion.