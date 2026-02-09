La décision était pressentie depuis plusieurs jours, mais elle a finalement été confirmée officiellement ce lundi : Habib Beye n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais. Derrière ce départ soudain se cache une accumulation de tensions sportives et internes qui ont progressivement fragilisé la position d’Habib Beye, pourtant encore engagé dans la course aux places européennes. Résultats récents, relations internes compliquées et interrogations sur la gestion du groupe ont pesé lourd dans la décision des dirigeants bretons, révélant une crise plus profonde que ne le laissait penser le classement.
Rennes, les vraies raisons du limogeage d'Habib Beye
- AFP
Habib Beye a perdu la confiance de la direction rennaise
La position d’Habib Beye s’est fortement fragilisée après une succession de défaites, dont la quatrième consécutive subie à Lens lors de la 21e journée (3-1). Malgré une sixième place encore conforme aux objectifs européens, Habib Beye ne bénéficiait plus de la confiance totale de la direction, convaincue que l’environnement de travail ne permettait plus d’envisager un rebond rapide de l’équipe rennaise.
La décision a été officialisée après une réunion entre la direction et Habib Beye, au cours de laquelle l’entraîneur et ses adjoints ont été informés de leur mise à l’écart. Le club a précisé la procédure dans un communiqué : « Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza ». En attendant la finalisation administrative du départ, l’intérim a été confié à Sébastien Tambouret.
- AFP
Un climat interne devenu progressivement toxique à Rennes
Au-delà des résultats sportifs, Habib Beye a également été fragilisé par un climat interne de plus en plus tendu, marqué par des désaccords dans le vestiaire et par la circulation de nombreuses informations contradictoires. Selon RMC Sport, plusieurs épisodes, notamment après l’élimination en Coupe de France à Marseille (3-0), ont accentué les tensions et contribué à installer un environnement jugé malsain par certaines composantes du club, compliquant davantage la mission d’Habib Beye.
Les critiques ont aussi visé la gestion humaine et disciplinaire du groupe. Certaines décisions fortes, comme les mises à l’écart de cadres ou certaines sanctions jugées sévères, ont alimenté les interrogations autour du management d’Habib Beye. Cette situation a progressivement creusé un fossé avec une partie de l’effectif, alors même que l’équipe restait compétitive sur le plan comptable en Ligue 1.
- AFP
Le bilan contrasté d’Habib Beye à Rennes
Les dirigeants ont également pris en compte les interrogations croissantes concernant l’évolution tactique de l’équipe. Après une période très positive entre novembre et début janvier, les performances plus récentes ont montré une formation rennaise moins intense et plus prévisible, ravivant les doutes sur la capacité d’adaptation d’Habib Beye face aux ajustements nécessaires en cours de saison.
Malgré un bilan global honorable - le club étant passé de la 16e à la 6e place depuis son arrivée - Habib Beye n’a pas résisté à l’accumulation de tensions internes et sportives. La direction rennaise travaille désormais à la nomination d’un successeur, tandis que l’équipe poursuivra provisoirement la saison sous intérim, avec pour objectif de préserver les ambitions européennes.
- Getty Images Sport
Franck Haise en pole position pour succéder à Habib Beye
Dans les discussions internes ouvertes après l’éviction d’Habib Beye, un nom s’impose déjà avec insistance : celui de Franck Haise.RMC Sport confirme que les premiers contacts ont été établis afin d’évaluer la faisabilité d’une arrivée rapide de l’ancien technicien lensois, considéré par la direction comme un profil capable de stabiliser l’environnement sportif après la période agitée vécue sous Habib Beye. Son expérience de la Ligue 1 et sa connaissance du club, où il a travaillé par le passé dans la formation, renforcent sa crédibilité auprès des décideurs rennais. Plus tôt dans la journée, Canal+ révélait que Franck Haise était ouvert à l’idée de rejoindre la Bretagne, cet hiver.
Toutefois, la succession d’Habib Beye ne devrait pas être officialisée immédiatement. Les dirigeants souhaitent prendre le temps de structurer la transition afin d’éviter toute précipitation, tandis que l’intérim assuré par Sébastien Tambouret permettra de maintenir la continuité sportive. Le prochain entraîneur héritera d’un effectif toujours engagé dans la course à l’Europe, mais aussi d’un contexte marqué par la rupture récente avec Habib Beye, ce qui rendra les premières semaines particulièrement déterminantes pour relancer la dynamique collective.