Rennes, les vraies raisons du limogeage d'Habib Beye

La position d’Habib Beye s’est fortement fragilisée après une succession de défaites, dont la quatrième consécutive subie à Lens lors de la 21e journée (3-1). Malgré une sixième place encore conforme aux objectifs européens, Habib Beye ne bénéficiait plus de la confiance totale de la direction, convaincue que l’environnement de travail ne permettait plus d’envisager un rebond rapide de l’équipe rennaise.

La décision a été officialisée après une réunion entre la direction et Habib Beye, au cours de laquelle l’entraîneur et ses adjoints ont été informés de leur mise à l’écart. Le club a précisé la procédure dans un communiqué : « Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza ». En attendant la finalisation administrative du départ, l’intérim a été confié à Sébastien Tambouret.