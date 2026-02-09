Ligue 1, Franck Haise a répondu à l'intérêt de Rennes

Le rapprochement entre les différentes parties n’est pas le fruit du hasard, puisque Franck Haise entretient depuis longtemps des liens étroits avec le président Arnaud Pouille. Les deux hommes ont collaboré avec succès au RC Lens, et cette relation professionnelle constitue aujourd’hui un levier important dans les discussions. Pour Rennes, Franck Haise représente ainsi un choix à la fois stratégique et cohérent, capable de s’intégrer rapidement dans l’environnement décisionnel du club.

Au-delà de cet aspect relationnel, Franck Haise connaît déjà la maison rennaise pour y avoir évolué comme joueur puis entraîneur de jeunes catégories, ce qui renforce la crédibilité de son éventuelle nomination. Cette familiarité avec l’institution est perçue comme un atout majeur dans une période où Rennes cherche à retrouver de la stabilité sportive. Selon les informations de Canal+, Franck Haise serait ouvert à l’idée de rejoindre le Roazhon Park, laissant entrevoir une issue favorable.