La situation s’est brusquement accélérée au Stade Rennais. Après plusieurs semaines de tension sportive, le club breton a officialisé la procédure visant son entraîneur, ouvrant immédiatement la voie à la recherche d’un remplaçant. Dans ce contexte, Franck Haise s’impose comme l’option privilégiée en interne et les discussions semblent désormais concrètes.
Ligue 1, Franck Haise a répondu à l'intérêt de Rennes
- AFP
Rennes tourne définitivement la page Habib Beye
La décision de lancer la procédure contre Habib Beye a marqué un tournant majeur dans la stratégie sportive rennaise, et Franck Haise apparaît rapidement comme le candidat le plus crédible pour assurer la succession. Dans son communiqué officiel, le club a précisé : « Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre. » Dans les coulisses, Franck Haise est rapidement apparu comme la piste prioritaire, selon Ouest-France et Foot Mercato.
Libre depuis la fin de son aventure niçoise, Franck Haise dispose d’un profil immédiatement disponible et d’une expérience reconnue en Ligue 1, deux éléments jugés essentiels par la direction sportive. Les dirigeants rennais considèrent que Franck Haise peut relancer rapidement une équipe en difficulté tout en apportant une continuité tactique adaptée à l’effectif actuel. Cette orientation correspond également à la volonté du club de stabiliser le projet technique après plusieurs mois agités.
- Getty Images Sport
Franck Haise a dit oui à Rennes
Le rapprochement entre les différentes parties n’est pas le fruit du hasard, puisque Franck Haise entretient depuis longtemps des liens étroits avec le président Arnaud Pouille. Les deux hommes ont collaboré avec succès au RC Lens, et cette relation professionnelle constitue aujourd’hui un levier important dans les discussions. Pour Rennes, Franck Haise représente ainsi un choix à la fois stratégique et cohérent, capable de s’intégrer rapidement dans l’environnement décisionnel du club.
Au-delà de cet aspect relationnel, Franck Haise connaît déjà la maison rennaise pour y avoir évolué comme joueur puis entraîneur de jeunes catégories, ce qui renforce la crédibilité de son éventuelle nomination. Cette familiarité avec l’institution est perçue comme un atout majeur dans une période où Rennes cherche à retrouver de la stabilité sportive. Selon les informations de Canal+, Franck Haise serait ouvert à l’idée de rejoindre le Roazhon Park, laissant entrevoir une issue favorable.
- AFP
Un rebond attendu pour Franck Haise à Rennes
Pour l’entraîneur de 54 ans, cette opportunité pourrait représenter un rebond important après une expérience niçoise qui s’est terminée prématurément. Le projet rennais offrirait à Franck Haise un cadre compétitif et un effectif capable de viser rapidement les premières places, un élément déterminant dans sa réflexion. En interne, plusieurs décideurs estiment que Franck Haise possède les qualités nécessaires pour relancer la dynamique collective et redonner une identité claire au jeu rennais.
Si les discussions se poursuivent dans un climat jugé positif, aucune officialisation n’est encore intervenue, mais la tendance actuelle confirme que Franck Haise demeure le favori pour prendre les commandes techniques du club. Les prochains jours devraient être décisifs pour finaliser les aspects contractuels et définir la nouvelle organisation sportive, avec l’objectif de permettre à Franck Haise de s’inscrire rapidement dans la continuité du calendrier compétitif rennais.