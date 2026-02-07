La tempête continue de souffler sur le Stade Rennais. Après la défaite à Lens (3-1), Habib Beye a ravivé la polémique autour de Brice Samba, écarté du groupe. Habib Beye, déjà très exposé depuis l’élimination en Coupe de France, a pris la parole avec fermeté, assumant publiquement son choix disciplinaire. Derrière cette décision, Habib Beye évoque un principe central : le respect de l’institution.
Rennes, la sortie cinglante d'Habib Beye sur Brice Samba
- AFP
Habib Beye assume la mise à l’écart de Brice Samba
Après la défaite rennaise sur la pelouse de Lens lors de la 21e journée de Ligue 1 samedi, Habib Beye a été interrogé en conférence de presse sur l’absence de Brice Samba. Habib Beye a confirmé que cette décision relevait d’un choix disciplinaire, sans entrer dans les détails. Devant les médias, Habib Beye a d’abord lâché : « Je n'ai pas à vous dire ce qu'il a fait. » Une déclaration qui illustre la volonté d’Habib Beye de protéger le vestiaire tout en marquant son autorité à la tête de l’équipe.
Dans la foulée, Habib Beye a insisté sur la notion d’exemplarité, expliquant que ses décisions visaient avant tout la stabilité du groupe. Habib Beye a déclaré : « Un coach ne se pose pas la question de savoir si ses joueurs sont avec lui. Le coach est garant du respect de l'institution, dont je fais partie. A partir du moment où ces choses-là ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas être dans le groupe. Je n'ai pas à vous dire ce qu'il a fait, mais je viens de répondre à votre question. » Par ces mots, Habib Beye a clairement assumé la fermeté de son management.
- AFP
Brice Samba en disgrâce auprès d’Habib Beye
Selon les informations rapportées par RMC Sport, les tensions entre Habib Beye et Brice Samba remonteraient à la lourde défaite contre l’OM en Coupe de France (3-0). Habib Beye aurait reproché à son gardien certaines décisions techniques, notamment une relance longue mal exécutée ayant conduit au deuxième but olympien. L’échange entre Habib Beye et le portier se serait prolongé après la rencontre, révélant une relation fragilisée au fil des résultats décevants.
La situation est d’autant plus marquante que Brice Samba était jusque-là un cadre majeur de l’effectif. Titulaire lors des vingt premières journées de championnat et parfois capitaine, le gardien représentait un élément clé du dispositif. Malgré ce statut, Habib Beye a choisi de maintenir sa ligne de conduite, estimant que l’équilibre collectif prime sur les individualités. Pour le déplacement à Lens, Habib Beye a ainsi titularisé le jeune Mathys Silistrie, 20 ans, qui disputait seulement son deuxième match professionnel.