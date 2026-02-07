Rennes, la sortie cinglante d'Habib Beye sur Brice Samba

Après la défaite rennaise sur la pelouse de Lens lors de la 21e journée de Ligue 1 samedi, Habib Beye a été interrogé en conférence de presse sur l’absence de Brice Samba. Habib Beye a confirmé que cette décision relevait d’un choix disciplinaire, sans entrer dans les détails. Devant les médias, Habib Beye a d’abord lâché : « Je n'ai pas à vous dire ce qu'il a fait. » Une déclaration qui illustre la volonté d’Habib Beye de protéger le vestiaire tout en marquant son autorité à la tête de l’équipe.

Dans la foulée, Habib Beye a insisté sur la notion d’exemplarité, expliquant que ses décisions visaient avant tout la stabilité du groupe. Habib Beye a déclaré : « Un coach ne se pose pas la question de savoir si ses joueurs sont avec lui. Le coach est garant du respect de l'institution, dont je fais partie. A partir du moment où ces choses-là ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas être dans le groupe. Je n'ai pas à vous dire ce qu'il a fait, mais je viens de répondre à votre question. » Par ces mots, Habib Beye a clairement assumé la fermeté de son management.