Rennes : Habib Beye poussé à la sortie, son successeur contesté

Pour anticiper un éventuel changement, plusieurs profils ont été évoqués, mais celui de Franck Haise revient avec insistance dans l’entourage du club, selon Jeunes Footeux. Libre de tout contrat, expérimenté en Ligue 1 et reconnu pour sa capacité à structurer un collectif, l’ancien entraîneur lensois représente une solution immédiatement opérationnelle si Habib Beye devait quitter son poste. La direction rennaise verrait dans cette piste une manière de relancer rapidement la dynamique sportive, surtout si la situation de Beye continuait de se détériorer.

Cependant, l’éventuelle arrivée de Franck Haise ne fait pas l’unanimité parmi les supporters, certains estimant que remplacer Habib Beye par un entraîneur associé à la direction actuelle ne constituerait pas une véritable rupture stratégique. Dans les débats internes comme sur les réseaux sociaux, l’idée progresse qu’un départ d’Habib Beye devrait s’inscrire dans une refonte plus large du projet sportif plutôt que dans un simple changement de technicien.