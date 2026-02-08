L’avenir d’Habib Beye à la tête du Stade Rennais semble plus incertain que jamais après une nouvelle défaite qui a ravivé les tensions internes. Dans un club traversé par les doutes sportifs et les critiques de gouvernance, les rumeurs de succession s’intensifient tandis que plusieurs scénarios se dessinent en coulisses. Si le nom du prochain entraîneur circule déjà avec insistance, la situation d’Habib Beye pourrait aussi provoquer une crise plus profonde que prévu au Roazhon Park.
Rennes : Habib Beye poussé à la sortie, son successeur contesté
- AFP
L’étau se resserre à nouveau autour d’Habib Beye à Rennes
La série négative enregistrée par Rennes a considérablement fragilisé Habib Beye, dont les choix tactiques et la gestion du groupe sont désormais scrutés avec sévérité. Malgré certaines séquences de jeu encourageantes, les résultats ne suivent pas et Habib Beye voit son crédit diminuer auprès d’une direction qui avait pourtant misé sur un projet de stabilité. La récente défaite à Lens (3-1), concédée alors que l’équipe bénéficiait d’un avantage numérique prolongé, a accentué les critiques et relancé les spéculations sur l’avenir immédiat du technicien sénégalais.
Face aux interrogations, Habib Beye a publiquement affirmé sa volonté de poursuivre sa mission et de redresser la situation sportive, rappelant que la saison reste longue et que le potentiel de l’effectif rennais demeure intact. Toutefois, en interne, plusieurs signaux indiquent que les décideurs étudient déjà des alternatives si les prochains résultats ne montrent pas d’amélioration rapide. Dans ce contexte, la position d’Habib Beye apparaît de plus en plus dépendante des performances à court terme.
- AFP
Franck Haise, une option rejetée par les supporters rennais
Pour anticiper un éventuel changement, plusieurs profils ont été évoqués, mais celui de Franck Haise revient avec insistance dans l’entourage du club, selon Jeunes Footeux. Libre de tout contrat, expérimenté en Ligue 1 et reconnu pour sa capacité à structurer un collectif, l’ancien entraîneur lensois représente une solution immédiatement opérationnelle si Habib Beye devait quitter son poste. La direction rennaise verrait dans cette piste une manière de relancer rapidement la dynamique sportive, surtout si la situation de Beye continuait de se détériorer.
Cependant, l’éventuelle arrivée de Franck Haise ne fait pas l’unanimité parmi les supporters, certains estimant que remplacer Habib Beye par un entraîneur associé à la direction actuelle ne constituerait pas une véritable rupture stratégique. Dans les débats internes comme sur les réseaux sociaux, l’idée progresse qu’un départ d’Habib Beye devrait s’inscrire dans une refonte plus large du projet sportif plutôt que dans un simple changement de technicien.
- AFP
Les supporters de Rennes réclament le départ de la direction
La contestation actuelle ne concerne pas uniquement Habib Beye. D’après Jeunes Footeux, elle s’étend également à la gouvernance du club, une partie du public réclamant des décisions fortes pour redéfinir la trajectoire sportive rennaise. Dans ce climat, la succession éventuelle de Beye devient un dossier hautement sensible, car toute nomination pourrait être interprétée comme un soutien implicite à la direction en place ou, au contraire, comme le début d’un changement plus profond.
À court terme, les prochaines semaines devraient être décisives : une amélioration des résultats pourrait offrir un sursis à Habib Beye, tandis qu’une nouvelle série négative accélérerait probablement les discussions autour de son remplacement. Quoi qu’il en soit, le dossier Habib Beye est désormais au centre des préoccupations rennaises et symbolise les tensions sportives et institutionnelles que traverse actuellement le club breton.