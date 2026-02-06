Après la lourde défaite en Coupe de France contre Marseille, les rumeurs de tensions internes ont rapidement enflammé l’actualité autour du Stade Rennais. Face à ces spéculations, Habib Beye a choisi de sortir du silence et de clarifier publiquement la situation. L’entraîneur breton, soucieux de préserver la stabilité de son groupe, a livré un message ferme en conférence de presse, tentant d’éteindre une polémique qui menaçait de perturber un vestiaire déjà fragilisé par une série de résultats contrastés.
Nouvelles frictions à Rennes ? La mise au point claire d'Habib Beye
Habib Beye dément toute tension à Rennes
En conférence de presse, Habib Beye a catégoriquement rejeté l’idée d’un conflit avec certains joueurs après la défaite (3-0) à Marseille en Coupe de France. Le technicien sénégalais, Habib Beye, a insisté sur l’écart entre les faits et les récits relayés dans certains médias, déclarant : « Moi dans ma tête ça va très, très bien », avant d’ajouter : « Dans le vestiaire malheureusement on a pu voir que beaucoup de choses ont été rapportées. Encore une fois, je suis surpris par le côté inexact de tout ce qui est rapporté dans les médias. » Par cette sortie, Habib Beye a voulu rappeler que les échanges observés sur le terrain relevaient simplement du fonctionnement normal d’un staff technique.
Revenant plus précisément sur la discussion aperçue avec son capitaine et gardien Brice Samba, Habib Beye a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un accrochage mais d’un échange technique classique. Habib Beye a ainsi précisé : « C'est-à-dire que tout ce qui a été relaté est tout à fait inexact », avant d’insister : « Ce n'est pas un accrochage, c'est une consigne de coach comme il y a dans tous les vestiaires d'un coach à un joueur tout simplement ». Les rumeurs concernant des critiques visant Mousa Al-Tamari ont également été rejetées par Habib Beye, qui a répété : « Voilà, c'est inexact » et « C'est une consigne de coach très simple, tout simplement. »
Habib Beye appelle au calme malgré les résultats irréguliers
Malgré la période délicate traversée par le Stade Rennais, Habib Beye a tenu à rappeler que la situation sportive restait maîtrisée. L’entraineur rennais a souligné que les résultats récents avaient pu fragiliser la confiance collective, mais a insisté sur la nécessité de garder de la sérénité dans l’analyse : « On est en déficit de confiance de part les résultats que nous avons aujourd'hui mais ça tourne très vite dans un sens ou dans l'autre, donc il faut être très calme ». Selon Habib Beye, l’objectif reste de maintenir un environnement stable afin de permettre au groupe de retrouver rapidement de la performance.
Dans cette logique, l’ancien défenseur de l’OM a également insisté sur le rôle protecteur qu’il souhaite jouer auprès de ses joueurs face à l’agitation médiatique. « Aujourd'hui le Stade Rennais reste 6e de Ligue 1. Oui, c'est serré mais on le savait. Et pour autant, on a l'impression qu'on repart dans une crise incroyable. Donc moi, je suis là pour amener du calme, de la stabilité, de l'énergie à mon groupe pour qu'aujourd'hui, il se sente protégé par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce que je leur ait dit hier », a poursuivi Habib Beye. Un discours qui vise à recentrer l’attention sur les objectifs sportifs immédiats.
Des sanctions attendues pour Lens - Rennes ?
Au-delà des déclarations publiques, les décisions sportives d’Habib Beye seront observées attentivement, notamment à l’approche du déplacement à Lens (samedi, 17h). L’Equipe évoque une éventuelle absence de Brice Samba dans le groupe pour cette rencontre, un choix qui pourrait être interprété comme un signal fort de la part d’Habib Beye, même si aucune sanction officielle n’a été confirmée par le club. La gestion de ce dossier pourrait influencer la perception externe de la situation interne du Stade Rennais.
« Ce qui est dommageable, c'est que tout sorte de façon erronée. Si ça sort et que c'est la réalité, je veux bien l'entendre mais j'ai toujours tendance à penser qu'on doit relater les faits réels et pas des faits inventés. C'est ce qui me dérange parce que ce sont des journaux très sérieux qui relatent des choses complètement à côté de la vérité. Je ne suis pas là pour rétablir la vérité mais il faut qu'on se protège de ça. Et c'est mon rôle de protéger mon groupe vis à vis de ça », a conclu Habib Beye face aux médias.