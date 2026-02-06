Nouvelles frictions à Rennes ? La mise au point claire d'Habib Beye

En conférence de presse, Habib Beye a catégoriquement rejeté l’idée d’un conflit avec certains joueurs après la défaite (3-0) à Marseille en Coupe de France. Le technicien sénégalais, Habib Beye, a insisté sur l’écart entre les faits et les récits relayés dans certains médias, déclarant : « Moi dans ma tête ça va très, très bien », avant d’ajouter : « Dans le vestiaire malheureusement on a pu voir que beaucoup de choses ont été rapportées. Encore une fois, je suis surpris par le côté inexact de tout ce qui est rapporté dans les médias. » Par cette sortie, Habib Beye a voulu rappeler que les échanges observés sur le terrain relevaient simplement du fonctionnement normal d’un staff technique.

Revenant plus précisément sur la discussion aperçue avec son capitaine et gardien Brice Samba, Habib Beye a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un accrochage mais d’un échange technique classique. Habib Beye a ainsi précisé : « C'est-à-dire que tout ce qui a été relaté est tout à fait inexact », avant d’insister : « Ce n'est pas un accrochage, c'est une consigne de coach comme il y a dans tous les vestiaires d'un coach à un joueur tout simplement ». Les rumeurs concernant des critiques visant Mousa Al-Tamari ont également été rejetées par Habib Beye, qui a répété : « Voilà, c'est inexact » et « C'est une consigne de coach très simple, tout simplement. »