Depuis le coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc, une question revient avec insistance autour des enceintes sportives : comment expliquer des stades parfois clairsemés… puis soudainement plus fournis en cours de match ? Très vite, l’hypothèse d’une distribution gratuite de billets a envahi les réseaux sociaux. Images à l’appui. Face à l’ampleur du débat, la Confédération africaine de football a dû réagir.
Remplir gratuitement les stades vides à la CAN ? La CAF remet les pendules à l’heure
Des tribunes vides malgré la fête continentale
Hormis les grandes affiches, plusieurs rencontres de cette CAN 2025 peinent à attirer les foules dans les stades marocains. Dès les premiers jours de compétition, le contraste frappe. Au coup d’envoi, de nombreux sièges restent vacants. Puis, au fil des minutes, les gradins se garnissent.
Rapidement, une explication circule : pour éviter des images de stades creux et faire de la CAN une véritable « compétition du peuple », des billets gratuits auraient été distribués aux abords des enceintes.
Des scènes observées et largement relayées
Les rumeurs prennent de l’ampleur lors de la rencontre Égypte-Zimbabwe (2-1). Des vidéos tournées devant le stade montrent des groupes de supporters espérant obtenir un précieux sésame. Sur les réseaux sociaux, le phénomène s’emballe.
Mardi, avant RDC-Bénin (1-0), les journalistes de RMC Sport constatent la scène à Rabat : des tickets physiques de catégorie 2, affichés à 200 dirhams, sont effectivement remis à des supporters présents autour du stade.
Lors de certaines affiches, des images surprenantes circulent aussi. Des fans photographiés sur le toit d’une enceinte, déterminés à suivre le match coûte que coûte. Au fil des minutes, les tribunes, pourtant clairsemées au départ, finissent par se remplir.
La CAF dément officiellement
Face à ces éléments, une prise de parole officielle devenait inévitable. Elle est venue. Et elle se veut catégorique.
« Toute information circulant sur les réseaux sociaux concernant la gratuité des billets est inexacte et ne doit pas être considérée comme officielle », a assuré un porte-parole de la CAF, dans des propos rapportés par RMC Sport.
Un démenti clair, malgré des faits observés sur plusieurs sites. La Confédération insiste : aucune décision globale de gratuité n’émane de son instance.
Le rôle clé des autorités locales
En coulisses, la réalité semble plus nuancée. Ce sont les autorités locales qui peuvent décider, ou non, d’ouvrir les portes afin de faciliter l’accès au public. Ces choix se font en lien avec la CAF, notamment pour garantir la sécurité.
Mercredi, avant Algérie-Soudan au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, la tension monte d’un cran. Aux abords de l’enceinte, la foule grossit. Certains scandent : « Je n’ai pas de billet, mais c’est gratuit on le sait ».
Malgré l’intervention des forces de l’ordre, les supporters restent massés devant les cordons de sécurité, provoquant des mouvements de foule et une situation délicate à gérer.
Une image à maîtriser pour la suite
Entre volonté populaire, communication officielle et gestion locale, la CAN 2025 avance sur une ligne étroite. La CAF tente de reprendre la main. Reste à savoir si les prochaines rencontres calmeront la polémique… ou l’alimenteront davantage.