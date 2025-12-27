Remplir gratuitement les stades vides à la CAN ? La CAF remet les pendules à l’heure

Hormis les grandes affiches, plusieurs rencontres de cette CAN 2025 peinent à attirer les foules dans les stades marocains. Dès les premiers jours de compétition, le contraste frappe. Au coup d’envoi, de nombreux sièges restent vacants. Puis, au fil des minutes, les gradins se garnissent.

Rapidement, une explication circule : pour éviter des images de stades creux et faire de la CAN une véritable « compétition du peuple », des billets gratuits auraient été distribués aux abords des enceintes.

