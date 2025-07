Real Madrid, Xabi Alonso a identifié ses indésirables

Arrivé sur le banc du Real Madrid cet été, Xabi Alonso ne fera aucun cadeau à certains joueurs de son effectif.

Après une saison éprouvante et une élimination amère en Coupe du Monde des Clubs, le Real Madrid s’apprête à vivre un été charnière. En coulisses, Xabi Alonso s’active pour façonner un effectif compétitif et exigeant. Le technicien basque, nommé en remplacement de Carlo Ancelotti, ne compte laisser aucune place à l’approximation et a déjà ciblé plusieurs joueurs dont l’avenir à Madrid s’annonce compromis. La reprise en août promet d’être intense pour ceux qui souhaitent convaincre.