Le Real Madrid ne veut plus de ce défenseur

Le Real Madrid devrait enregistrer plus de départs que d'arrivées pendant le reste du mercato, et l'un d'entre eux pourrait être celui du latéral gauche Fran Garcia.

Après l'arrivée d'Alvaro Carreras, les Merengues sont bien pourvus à ce poste, et le joueur suscite l'intérêt d'autres clubs.

Garcia, 25 ans, est revenu du Rayo Vallecano il y a deux ans pour un montant de 5 millions d'euros, et a depuis lors été largement cantonné au rôle de remplaçant derrière Ferland Mendy, Eduardo Camavinga étant parfois préféré à lui. Cependant, il suscite l'intérêt de clubs étrangers cet été.

Au cours de la saison, il a été dit que l'entraîneur de Bournemouth, Andoni Iraola, souhaitait retrouver l'ancien arrière gauche du Rayo, mais le club a signé Adrien Truffert pour remplacer Milos Kerkez après son transfert à Liverpool. Cependant, l'AC Milan est fortement intéressé par Garcia, car il cherche à remplacer Theo Hernandez. Les Rossoneri auraient l'intention de faire une offre pour le joueur formé au Castilla.

Le Real Madrid fixe le prix à 20 millions d'euros

Selon Calciomercato (via MD), les Merengues demandent 20 millions d'euros pour se séparer de Garcia. Au début de la saison, ce chiffre était estimé à environ 15 millions d'euros, mais sa valeur est en hausse après une série de performances prometteuses lors de la Coupe du monde des clubs. Los Blancos souhaitent que Garcia rivalise avec Carreras pour la place de titulaire au poste d'arrière gauche, mais avec Ferland Mendy, qui sera absent pendant plusieurs mois, suscitant peu d'intérêt, la tentation pourrait être grande de tirer profit de Garcia.

Bien que Garcia puisse être plus naturellement adapté à Xabi Alonso, la hiérarchie pourrait juger plus judicieux de le vendre au vu des chiffres. Garcia a encore deux ans de contrat et vient de connaître sa meilleure forme au club depuis son retour. Avec Carreras qui devrait devenir le premier choix, les chances que Garcia connaisse une série de matchs aussi positive en équipe première sont minces, sauf en cas de blessures. S'ils parviennent à obtenir les 20 millions d'euros qu'ils demandent au Milan, ils quadrupleraient leur mise sur lui.