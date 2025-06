Le Real Madrid à la lutte avec le PSG pour le nouveau Vinicius

Depuis quelque temps, le Real Madrid part du principe qu'il ne participera pas aux enchères pour les meilleurs joueurs et qu'il ne surpayera pas les joueurs s'il n'est pas d'accord avec l'évaluation. Cela a conduit à une stabilité financière, mais a aussi entraîné la perte de plusieurs joueurs ces dernières années.

L'exemple le plus marquant est celui de Leny Yoro. L'ancien défenseur lillois était sur le point de rejoindre le Real Madrid et avait conclu un accord avec le Real, mais celui-ci refusait d'accepter le prix demandé de 60 millions d'euros. Leur plan était de tenir bon et de forcer le prix demandé par Lille à baisser à un prix plus juste à leurs yeux, mais lorsque Manchester United a présenté une offre de 60 millions d'euros et amélioré les conditions financières pour Yoro, le Real Madrid a été détrôné.

Le Real Madrid envisageait un plan similaire avec Franco Mastantuono. La jeune star de River Plate aurait conclu un accord avec le Real Madrid dès l'été dernier, et il était favorable à un transfert à Madrid. Pourtant, l'intérêt du Paris Saint-Germain menace de faire échouer ce projet.

Mastantuono dispose d'une clause libératoire de 45 millions d'euros, et il ne lui reste que 18 mois de contrat. River Plate exige le paiement de cette clause, tandis que le Real Madrid refuse, espérant négocier à la baisse le prix de Mastantuono, engagé avec eux et dont le contrat arrive à échéance. L'Atlético Madrid avait également été crédité d'un intérêt, mais Diario AS explique que les Rojiblancos ne sont pas non plus disposés à débourser cette somme.

Par ailleurs, l'intérêt du PSG, capable de lui offrir un projet prometteur et un excellent salaire, signifie que le Real Madrid risque de passer à côté de Mastantuono.

Au-delà des questions financières, le nombre de pièces du puzzle dont dispose le Real Madrid pour un poste donné est également source d'inquiétude. Brahim Diaz est une option intéressante sur le côté droit, tandis qu'Arda Guler peut également y évoluer, et Nico Paz, candidat à un retour au Real Madrid. Les Merengues craignent que l'arrivée de Mastantuono ne vienne perturber la progression de ces trois joueurs.

De même, l'Atlético a pour priorités ce mercato : Alex Baena et Cristian Romero. L'échec du transfert coûteux de João Félix, alors jeune joueur, a également dissuadé l'Atlético de dépenser une fortune pour un joueur encore peu confirmé.