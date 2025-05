Luka Modric, la fin brutale

Le Real Madrid aurait refusé de prolonger le contrat de Luka Modric, légende du club, malgré son souhait de poursuivre sa carrière en Espagne.

Le Real Madrid aurait ignoré la demande de renouvellement de contrat de Modric, légende du club, ce qui signifie que le prochain match contre la Real Sociedad au Bernabéu pourrait être sa dernière apparition devant son public. Selon Miguel Angel Diaz, interrogé par El Partidazo sur COPE, Modric ne restera pas au club au-delà de la Coupe du Monde des Clubs, son contrat actuel expirant le 30 juin.

Modric a été recruté par le Real Madrid en 2012, alors que José Mourinho était encore à la tête du club. Au fil des ans, il a remporté de nombreuses distinctions, dont plusieurs titres de Ligue des champions de l'UEFA, des titres de champion de Liga, des Coupes du Roi et le couronnement de sa carrière : le prestigieux Ballon d'Or 2018. Véritable métronome du milieu de terrain, Modric a orchestré le milieu de terrain du Real Madrid pendant plus de dix ans et est devenu un véritable chouchou des supporters du Bernabéu. Le total de six Ligues des champions de l'UEFA de Modric est le plus élevé jamais remporté par un joueur. Il partage ce prestigieux palmarès avec ses coéquipiers du Real Madrid, Toni Kroos, Nacho Fernandez, Dani Carvajal et la légende du club, Paco Gento.

Le Real Madrid reçoit la Real Sociedad au Bernabéu pour ce qui pourrait être le match d'adieu de Modric. Le club ayant choisi de ne pas prolonger son contrat, il reste à voir si le joueur de 39 ans poursuivra sa carrière en Europe ou cherchera un nouveau défi ailleurs.