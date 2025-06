Real Madrid, les grandes ambitions de Dean Huijsen

Real Madrid vs Al Hilal

Première recrue estivale du Real Madrid, Dean Huijsen a affiché ses ambitions avec le club madrilène, mardi.

Le Real Madrid a entamé un virage majeur cet été en officialisant l’arrivée de Dean Huijsen, sa première recrue estivale phare. Ce jeune défenseur central, présenté officiellement par le président Florentino Pérez, affiche des ambitions claires et un attachement profond au club madrilène. « Madrid est le club de ma vie. Hala Madrid », a confié Dean Huijsen, déjà conscient du défi qui l’attend au sein de l’effectif emmené par Xabi Alonso. Retour sur les premiers mots et projets du joueur, qui souhaite inscrire son nom dans l’histoire du club le plus titré du football mondial.