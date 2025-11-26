Real Madrid, Kylian Mbappé vole à la rescousse de Xabi Alonso

Les derniers jours ont été marqués par un climat électrique au Real Madrid, conséquence directe du nul concédé à Elche (2-2), un résultat jugé insuffisant pour un club habitué à l’excellence. Cette contre-performance a fragilisé Xabi Alonso, dont les choix ne convainquent plus une partie du vestiaire. Dès son arrivée à la place de Carlo Ancelotti, l’objectif affiché par Xabi Alonso était pourtant clair : imposer un jeu plus structuré, plus agressif, où chaque joueur adopte un rôle précis. Un projet initialement bien accueilli, y compris par Kylian Mbappé, acteur majeur du renouveau espéré.

Mais très vite, les résistances internes se sont multipliées. Certains cadres ont commencé à contester ce fonctionnement, reprochant à Xabi Alonso un manque de flexibilité. Les tensions avec Vinicius Junior, irrité par un temps de jeu fluctuant et son remplacement en plein Clasico, ont ouvert la voie à une série de contestations. Même phénomène pour Valverde, Rodrygo ou encore Brahim Diaz. Tous ont exprimé une forme de frustration face aux choix du coach, alors que Kylian Mbappé, lui, continuait d’apporter un soutien discret mais réel à Xabi Alonso.