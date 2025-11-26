Le Real Madrid traverse une période agitée, et l’avenir de Xabi Alonso n’a jamais semblé aussi fragile. Au cœur d’un vestiaire sous tension, certaines stars contestent déjà l’autorité du technicien basque. Pourtant, un soutien inattendu, mais déterminant, pourrait faire basculer le destin de l’entraîneur madrilène : celui de Kylian Mbappé, impeccable depuis le début de saison et devenu, malgré lui, un facteur de stabilité.
Real Madrid, Kylian Mbappé vole à la rescousse de Xabi Alonso
- Getty Images Sport
Un vestiaire en ébullition autour de Xabi Alonso à Madrid
Les derniers jours ont été marqués par un climat électrique au Real Madrid, conséquence directe du nul concédé à Elche (2-2), un résultat jugé insuffisant pour un club habitué à l’excellence. Cette contre-performance a fragilisé Xabi Alonso, dont les choix ne convainquent plus une partie du vestiaire. Dès son arrivée à la place de Carlo Ancelotti, l’objectif affiché par Xabi Alonso était pourtant clair : imposer un jeu plus structuré, plus agressif, où chaque joueur adopte un rôle précis. Un projet initialement bien accueilli, y compris par Kylian Mbappé, acteur majeur du renouveau espéré.
Mais très vite, les résistances internes se sont multipliées. Certains cadres ont commencé à contester ce fonctionnement, reprochant à Xabi Alonso un manque de flexibilité. Les tensions avec Vinicius Junior, irrité par un temps de jeu fluctuant et son remplacement en plein Clasico, ont ouvert la voie à une série de contestations. Même phénomène pour Valverde, Rodrygo ou encore Brahim Diaz. Tous ont exprimé une forme de frustration face aux choix du coach, alors que Kylian Mbappé, lui, continuait d’apporter un soutien discret mais réel à Xabi Alonso.
- Getty Images
Kylian Mbappé, allié inattendu dans la tempête
Dans ce contexte tendu, Kylian Mbappé s’est distingué par une attitude mesurée, refusant de rejoindre le camp des frondeurs. Le Français, indispensable avec 18 buts en 17 apparitions, voit dans le projet tactique de Xabi Alonso un cadre qui met en valeur ses qualités. Son rendement exceptionnel le place au-dessus de la fameuse « méritocratie » défendue par Xabi Alonso, mais l’attaquant continue de défendre la vision de son entraîneur, convaincu que le collectif peut encore progresser.
Ce soutien s’explique aussi par le rôle central confié à Kylian Mbappé, devenu la pointe avancée d’un système bâti pour accentuer les transitions offensives. Toutefois, comme le rappelle Francisco Javier Sanchez Palomares dans La Galerna, défendre uniquement sur l’influence du Français serait une erreur : « Au Real Madrid, l’entraîneur doit avoir les compétences sociales et la capacité à exercer une influence sur les meilleurs joueurs du monde pour les convaincre et leur faire appliquer sa vision du jeu sur le terrain. Il ne s’agit pas de savoir si Mbappé peut ou non sauver Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid. (...) Aucun joueur n’est en mesure de remporter des victoires collectives à lui seul. La continuité de Xabi dépend des performances de l’équipe, et pour que celle-ci fonctionne, tous les joueurs doivent être impliqués, engagés et prêts à travailler. »
- AFP
Xabi Alonso sur un siège éjectable au Real Madrid
L’équilibre entre Kylian Mbappé et Xabi Alonso apparaît donc comme un des derniers piliers permettant au technicien basque de conserver sa légitimité. La rencontre face à l’Olympiakos en Ligue des Champions ce mercredi (21h) constitue déjà un tournant majeur : un succès permettrait à Xabi Alonso de regagner du crédit, tandis qu’un faux pas accentuerait encore la fracture interne. Cette chronologie tendue structure désormais le quotidien du club, où chaque performance est observée à travers le prisme de la relation entre Kylian Mbappé et Xabi Alonso.
Le coach a conscience que son avenir dépend d’une stabilisation rapide du vestiaire. Dans cette quête, Kylian Mbappé reste l’acteur le plus influent, symbole d’un leadership sportif qui dépasse largement ses statistiques. Mais pour survivre, Xabi Alonso doit rallier bien plus qu’un seul allié, aussi prestigieux soit-il. Le déplacement en Grèce pourrait donc devenir la première étape d’une réconciliation… ou l’ultime signal d’alarme.