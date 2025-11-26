Real Madrid : Xabi Alonso n'a pas peur de Vinicius

Cette série a débuté par une défaite à Liverpool en Ligue des Champions, suivie de deux matchs nuls consécutifs en Liga contre le Rayo Vallecano et Elche, permettant ainsi au FC Barcelone de réduire l'écart en tête du classement à un seul point.

Depuis le début de la saison, Vinicius Junior est en conflit avec son nouvel entraîneur, Xabi Alonso, au sujet de son temps de jeu. La situation a dégénéré lors du Clásico, lorsque le joueur de 25 ans s'est emporté après avoir été remplacé par son entraîneur en seconde période. Il a ensuite présenté des excuses publiques pour son comportement, mais a suscité des interrogations en omettant de mentionner son entraîneur dans sa déclaration.

Le contrat de la star de la Seleção court jusqu'en 2027 et il n'a pas encore trouvé d'accord avec le Real Madrid pour une prolongation. Selon The Athletic, Vinicius Jr. a informé le Real Madrid qu'il ne prolongerait pas son contrat actuel « tant que ses relations avec l'entraîneur Alonso restent tendues ».

Interrogé sur la supposée mutinerie de Vinicius Jr. et la gestion des fortes personnalités au sein du vestiaire madrilène, Alonso a déclaré : « C'est tout aussi important que la philosophie de jeu, le travail tactique et physique, la gestion des personnalités… et c'est un processus en plusieurs phases qu'il faut savoir gérer. Au Real Madrid, c'est fondamental. Je n'avais pas réalisé que six mois s'étaient écoulés, mais c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Un travail très exigeant, avec des bons moments et d'autres où la concentration et la cohésion sont essentielles. Nous sommes dans une phase où nous devons réagir. J'apprécie l'ensemble de la situation, tout ce que cela implique. Je l'ai dit dès le premier jour et je le répète. »

Interrogé sur la question des joueurs qui provoquent le limogeage de leurs entraîneurs, Alonso a ajouté : « C’est exigeant, mais je ne suis certainement pas le premier entraîneur à devoir gérer ce genre de situations. Je pense souvent à ce que Carlo Ancelotti, José Mourinho ou Manuel Pellegrini, les entraîneurs que j’ai connus, auraient fait à leur époque. Ce ne sont pas des situations inédites ; nous devons savoir les gérer, nous avons les exigences et l’autocritique nécessaires. Nous savons où nous voulons aller… et, au final, j’y prends beaucoup de plaisir.

Nous devons avoir beaucoup de respect pour les joueurs, les équipes et leur préparation. Je ne veux pas et je ne parlerai pas de cela. Je sais ce qu’est un vestiaire, je connais les moments difficiles qu’on traverse et il faut savoir gérer les critiques extérieures. Cela ne doit pas nous faire perdre de vue l’essentiel. Nous devons savoir surmonter ces moments-là. » Nous connaissons les conséquences de mauvais résultats, mais ils ne doivent pas nous détourner du chemin que nous voulons emprunter.

Interrogé sur le soutien du club dans cette situation, Alonso a déclaré : « Je suppose que ce n'est pas la première fois que vous me posez cette question. Nous sommes conscients de la situation actuelle, en Liga et en Ligue des Champions. Je ne me concentre pas là-dessus, je me concentre sur les joueurs, sur ce que nous pouvons contrôler et sur ce qui se passe à Valdebebas.

« Pas sur un soutien, car ce n'est pas nécessaire, mais nous avons une communication quotidienne habituelle avec le président. Je lui ai parlé ce matin, et je parle également avec José Ángel [Sánchez, directeur général] tous les jours ou tous les deux jours, comme d'habitude. »