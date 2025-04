C. Ancelotti

Real Madrid vs Arsenal

Entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti mise sur Kylian Mbappé pour une remontada contre Arsenal, mercredi.

Balayé lors du match aller, le Real Madrid n’a plus de marge. Ce quart de finale retour face à Arsenal s’annonce décisif, et tous les espoirs madrilènes convergent vers un seul homme. Fort de son talent, mais aussi marqué par un récent épisode controversé, l’attaquant tricolore est appelé à endosser un rôle capital dans cette mission de survie européenne. Carlo Ancelotti, pragmatique et confiant, ne fait aucun mystère de son plan : tout miser sur Kylian Mbappé.