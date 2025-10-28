Real-Barça : le geste obscène de Jude Bellingham qui fait grand bruit

Le Clasico de dimanche soir n’a décidément rien d’un simple match de football. Après les échanges tendus entre Vinicius et le public catalan, et la frustration visible de Lamine Yamal à la fin du match, c’est Jude Bellingham qui se retrouve aujourd’hui au centre de la tempête médiatique. Le milieu anglais a été aperçu en train de mimer un geste obscène en direction des tribunes. Langue tirée, regard provocateur, le joueur du Real a simulé un geste évoquant le fait de se toucher les parties génitales.

Ce moment n’a pas été diffusé en direct par les caméras de télévision, mais plusieurs clichés circulent depuis sur les réseaux. Difficile de déterminer à qui Bellingham destinait ce geste, mais l’image parle d’elle-même. Le comportement de la star anglaise divise les observateurs et relance le débat sur les limites du fair-play dans les grands rendez-vous du football.