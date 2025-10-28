La tension du Clasico ne s’est pas arrêtée au coup de sifflet final. Alors que le Real Madrid a dominé le FC Barcelone sur le score de 2-1, un geste de Jude Bellingham a rapidement détourné l’attention du résultat sportif. L’international anglais, héros de la soirée pour les Merengue, s’est laissé aller à une provocation qui fait grand bruit en Espagne. Son attitude, captée par des photographes après la rencontre, a mis le feu aux réseaux sociaux et ravivé une vieille controverse le concernant.
Real-Barça : le geste obscène de Jude Bellingham qui fait grand bruit
- Getty Images
Bellingham, un geste provocateur capté après le Clasico
Le Clasico de dimanche soir n’a décidément rien d’un simple match de football. Après les échanges tendus entre Vinicius et le public catalan, et la frustration visible de Lamine Yamal à la fin du match, c’est Jude Bellingham qui se retrouve aujourd’hui au centre de la tempête médiatique. Le milieu anglais a été aperçu en train de mimer un geste obscène en direction des tribunes. Langue tirée, regard provocateur, le joueur du Real a simulé un geste évoquant le fait de se toucher les parties génitales.
Ce moment n’a pas été diffusé en direct par les caméras de télévision, mais plusieurs clichés circulent depuis sur les réseaux. Difficile de déterminer à qui Bellingham destinait ce geste, mais l’image parle d’elle-même. Le comportement de la star anglaise divise les observateurs et relance le débat sur les limites du fair-play dans les grands rendez-vous du football.
- Getty Images
Une récidive qui rappelle l’Euro 2024
Ce n’est pas la première fois que Jude Bellingham s’illustre par ce genre de provocation. Lors de l’Euro 2024, le joueur avait déjà effectué un geste identique à l’issue du match entre l’Angleterre et la Slovaquie. L’incident avait alors enflammé la presse européenne. Face au tollé, Bellingham avait pris la parole sur X pour calmer les esprits. Il avait affirmé qu’il s’agissait d’une « blague privée en direction de quelques amis proches qui étaient présents au match ».
Malgré ses explications, l’UEFA n’avait pas laissé passer l’affaire. L’instance européenne avait ouvert une enquête disciplinaire et sanctionné l’Anglais d’un match de suspension assorti d’une amende de 30.000 euros. À l’époque, l’organisation avait fait preuve d’une certaine indulgence, puisque la suspension n’avait pas empêché Bellingham de disputer le quart de finale contre la Suisse.
- AFP
Une image ternie malgré les exploits
En l’espace de quelques mois, Bellingham s’est imposé comme l’un des visages forts du Real Madrid. Son influence sur le jeu et ses buts décisifs ont déjà marqué l’histoire récente du club. Pourtant, son comportement hors du terrain risque d’entacher cette ascension fulgurante. Son geste lors du Clasico, capté après une victoire pourtant maîtrisée, laisse perplexe sur la maîtrise émotionnelle du jeune joueur.
Le Real Madrid, pour l’heure, n’a pas réagi officiellement. Mais la presse espagnole s’interroge déjà sur une éventuelle sanction disciplinaire de la Liga, qui pourrait décider d’ouvrir une enquête. Si l’affaire se confirme, Bellingham pourrait à nouveau se retrouver dans une position inconfortable, lui qui semblait pourtant avoir tiré les leçons du passé.