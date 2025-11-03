Racisme : la FFF va se saisir du dossier, Aron Dönnum risque gros

Les premières réactions sont tombées très vite. RMC Sport explique que le comité d'éthique de la FFF, dirigé par Frédéric Thiriez, compte examiner le cas Dönnum. Une auto-saisine qui montre que la Fédération ne veut pas laisser cette affaire s’estomper dans le brouillard médiatique.

L’incident devrait désormais passer devant la commission de discipline de la LFP, et un processus judiciaire footballistique se prépare. Rien n’ira vite, car la Fédération a choisi la prudence : analyse complète, rapport à examiner, auditions probables. Le climat se tend de jour en jour à mesure que l’affaire grimpe en importance.