PSG : plusieurs surprises dans le onze face à Botafogo

Paris Saint-Germain vs Botafogo RJ

Luis Enrique bouscule son onze face à Botafogo : plusieurs surprises au coup d’envoi malgré le carton contre l’Atlético, le suspense est total !

Malgré la démonstration réalisée contre l’Atlético Madrid (4-0) en ouverture de la Coupe du Monde des clubs, Luis Enrique ne s’est pas contenté de reproduire la formule gagnante. Le technicien espagnol, toujours soucieux d’anticiper les pièges d’une compétition longue et exigeante, n’a pas hésité à procéder à plusieurs ajustements dans son onze de départ pour affronter Botafogo dans la nuit de jeudi à vendredi (3h, heure française) au mythique stade du Rose Bowl à Pasadena. Le contexte exigeait de la fraîcheur : match nocturne sous un climat plus clément, enchaînements rapprochés et gestion des états de forme.