Lors du Classique PSG-OM, Véronique Rabiot a été la cible de banderoles insultantes. Indignée, elle a annoncé son intention de porter plainte.

Lors du choc entre le PSG et l’OM (3-1) dimanche soir au Parc des Princes, Adrien Rabiot a retrouvé son ancien club dans une atmosphère hostile. Mais au-delà des sifflets à l’encontre du milieu de terrain français, c’est sa mère et agente, Véronique Rabiot, qui a été directement visée par des banderoles et des chants insultants. Face à cette attaque publique, elle a décidé de réagir et annonce qu’elle portera plainte.