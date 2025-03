PSG - OM, les supporters parisiens enragent pour Adrien Rabiot

Les supporters parisiens montent déjà le ton pour le retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes lors de PSG - OM, dimanche.

L'affiche tant attendue entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille s'apprête à enflammer le Parc des Princes. Mais cette fois-ci, l'attention ne se porte pas uniquement sur le duel entre les deux rivaux historiques. Un certain Adrien Rabiot, formé au PSG et désormais sous les couleurs marseillaises, revient sur une pelouse qu'il connaît bien. Un retour qui fait grincer des dents du côté des supporters parisiens, frustrés et amers, alors que la communication autour de l'événement ne fait qu'attiser les tensions.