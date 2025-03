PSG - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un PSG euphorique reçoit un OM en crise dans un Classique sous haute tension, marqué par le retour explosif d’Adrien Rabiot au Parc des Princes.

En pleine ascension après sa qualification magistrale contre Liverpool en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'apprête à accueillir un Olympique de Marseille traversant une période tumultueuse. Ce Classique, perpétuel théâtre des passions françaises, se pare cette fois d'une dimension particulièrement incandescente : entre la trajectoire diamétralement opposée des deux géants et le retour controversé d'Adrien Rabiot sous les cieux parisiens, tous les éléments convergent vers une soirée d'exception.

Le PSG en apothéose, Marseille dans la tourmente

Fort d'une avance vertigineuse de 16 points sur son adversaire phocéen, le PSG évolue dans une sphère à part. Luis Enrique a su orchestrer une alchimie parfaite, sublimant les qualités de son effectif avec une maestria remarquable. Ses protégés lui témoignent une reconnaissance éclatante sur le terrain : six victoires consécutives en Ligue 1, une impressionnante série d'invincibilité s'étirant sur 21 rencontres, une attaque flamboyante... L'harmonie règne sans partage. Face à des rivaux qu'ils ont systématiquement dominés lors des six dernières confrontations en championnat – dont cinq sans la moindre concession défensive – les Parisiens s'avancent avec l'assurance des conquérants.

Plus significatif encore, ils abordent ce rendez-vous historique auréolés d'une force mentale décuplée par leur qualification arrachée avec brio contre Liverpool en Ligue des Champions. « Cette équipe possède une âme, un cœur immense », confiait avec émotion Luis Enrique au terme de la virée victorieuse à Anfield. L'hypothèse d'une défaillance face à un OM en pleine déliquescence relève de l'improbable.

À l'inverse, les Marseillais se présentent au Parc des Princes dans un état de fragilité préoccupant. Déjà considérablement distancés dans la course au titre, ils portent les stigmates d'une défaite frustrante face à Lens (0-1) et évoluent dans un climat interne suffocant. Roberto De Zerbi se voit contraint d'adopter une gouvernance autoritaire, illustrée par la mise à l'écart retentissante de Mason Greenwood, relégué aux entraînements avec les jeunes. Un geste symbolique révélateur des fractures qui lézardent le vestiaire olympien.

Rabiot, le retour inflammable

Par-delà les considérations purement sportives, ce Classique cristallisera les regards pour une raison singulière : la présence d'Adrien Rabiot au Parc des Princes sous l'écusson marseillais. L'ancien prodige de la formation parisienne, devenu figure honnie depuis son départ tumultueux, s'apprête à affronter un accueil d'une hostilité rare.

Les ultras parisiens, gardiens d'une mémoire collective qui n'a jamais absous ses errements passés, lui préparent vraisemblablement une réception incandescente. « Ça risque d'aller trop loin... On ne peut pas accepter les insultes homophobes où celles où l'on s'en prend à sa famille», confiait récemment l'ancien Marseillais Christophe Dugarry. Une atmosphère électrique susceptible d'irradier l'ensemble de la rencontre, déjà marquée par le déséquilibre saisissant entre les deux institutions.

Si l'OM cherchera à reconquérir sa dignité et à effacer l'humiliation du match aller (3-0), la chronique récente n'augure rien de favorable. Depuis l'avènement qatari en 2011, les Phocéens n'ont triomphé qu'une seule fois en championnat dans l'antre parisien. Un exploit qui remonte à septembre 2020, souvenir évanescent dans une rivalité dont le déséquilibre n'a jamais été aussi manifeste.

Horaire et lieu du match

Dimanche 16 mars 2025

PSG - Marseille

26e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21h05, heure française

Les déclarations d'avant-match

Luis Enrique (entraineur du PSG) : ""L'importance du Classique est détachée du classement. Il y aura encore plus d'écart si on gagne. Ensuite, je crois que l'OM a changé depuis des choses depuis l'aller. J'aime la mentalité de De Zerbi. Son équipe commande sur le terrain. Il va lutter pour avoir la possession et presser haut, avec des un contre un. Le match n'a pas seulement une composante émotionnelle, mais aussi tactique. Il faudra presser de façon adéquate. J'espère surtout qu'on pourra gagner et avoir une grande fête du foot."

Roberto De Zerbi (entraineur de l'OM) : "À l'aller, on n'avait pas fait ce qu'on aurait dû faire dans les premières minutes. Puis le match a été faussé par l'expulsion. Le PSG a réussi à faire un saut de qualité au niveau du mental. Je voudrais faire la même chose ici: passer un cap sur le plan mental. Le PSG a toujours été fort. Mais Luis Enrique a élevé ce niveau mental. Je ne pense pas qu'un autre entraîneur aurait obtenu d'autres résultats avec cet OM. Je ne veux pas dire que je suis meilleur, mais je pense à mes qualités sur l'aspect mental. Pour ne pas perdre son sang froid, être tout le temps au maximum. Mais on n'y est pas encore à un niveau constant".

Les compos probables du match PSG - Marseille

PSG : Donnarumma - Hakimi, Pacho, Beraldo, Mendes - Neves, Vitinha, Doue - Barcola, Ramos, Dembélé.

Marseille : Rulli - Balerdi, Kondogbia, Felipe - Luis Henrique, Bennacer, Rongier, Dedic - Rabiot, Greenwood - Gouiri.

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Marseille ?

La rencontre entre le PSG et l'OM sera à suivre ce dimanche 16 mars 2025 à partir de 21h05 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.