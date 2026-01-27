PSG - Newcastle : Luis Enrique affiche ses ambitions et lâche des indices forts avant le choc décisif

Ce mercredi à 21h, le PSG se présente face à Newcastle avec une mission claire : sécuriser une place dans le Top 8 de la Ligue des champions. Les Parisiens abordent ce choc dans une période contrastée. Sixièmes du classement avec 13 points, ils restent sur une défaite frustrante contre le Sporting (2-1) et une victoire étriquée en Ligue 1 sur la pelouse d’Auxerre (1-0).

La dynamique interroge, sans inquiéter totalement. À la veille de ce rendez-vous face à un concurrent direct, Luis Enrique a livré une conférence de presse dense, marquée par un discours à la fois lucide, ambitieux et volontairement rassurant.