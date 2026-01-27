Le Paris Saint-Germain joue gros ce mercredi soir face à Newcastle avec l’arbitre slovène Slavko Vinčić au sifflet. Entre objectif Top 8, effectif presque au complet et confiance à retrouver, Luis Enrique a pris la parole avec franchise à la veille d’un rendez-vous capital pour la saison européenne du club.
PSG - Newcastle : Luis Enrique affiche ses ambitions et lâche des indices forts avant le choc décisif
PSG - Newcastle : un tournant européen assumé
Ce mercredi à 21h, le PSG se présente face à Newcastle avec une mission claire : sécuriser une place dans le Top 8 de la Ligue des champions. Les Parisiens abordent ce choc dans une période contrastée. Sixièmes du classement avec 13 points, ils restent sur une défaite frustrante contre le Sporting (2-1) et une victoire étriquée en Ligue 1 sur la pelouse d’Auxerre (1-0).
La dynamique interroge, sans inquiéter totalement. À la veille de ce rendez-vous face à un concurrent direct, Luis Enrique a livré une conférence de presse dense, marquée par un discours à la fois lucide, ambitieux et volontairement rassurant.
Une compétition qui réveille le PSG
Dès le début de son intervention, l’entraîneur parisien a tenu à replacer le contexte émotionnel autour de cette rencontre européenne. Malgré les récents résultats, l’Espagnol sent son groupe concerné et impliqué.
« Je parlais sur le dernier match sur le manque de confiance. Je parlais d'un moment dans ce match, il n'y a rien à ajouter. Nous arrivons dans cette compétition que nous aimons, c'est très positif. La séance d'aujourd’hui était d'un très bon niveau. Cette compétition est très importante pour le club », a-t-il lancé.
Le message est limpide. La Ligue des champions agit comme un révélateur. Elle resserre les liens, stimule les organismes et pousse chacun à élever son niveau.
Le Top 8 comme cap assumé
Interrogé sur les ambitions parisiennes, Luis Enrique ne détourne pas la question. L’objectif existe et il s’affiche clairement.
« Je pense la même chose, l'objectif est d'être dans le top 8 et de gagner le match contre une très bonne équipe. Ce sera très difficile. C'est un moment clé de la saison mais les matchs à venir le seront plus », a fait savoir Lucho.
Le technicien refuse toutefois de réduire la saison à ce seul rendez-vous. Il le qualifie de moment important, sans le présenter comme une finalité absolue, conscient que le calendrier reste dense et exigeant.
Newcastle, un adversaire connu mais imprévisible
Le souvenir douloureux de la défaite (4-1) subie en Angleterre en 2023 revient naturellement dans les discussions. Un épisode que Luis Enrique préfère relativiser.
« Ce match était il y a deux ans et demi. Je ne me rappelle de rien, sauf du résultat. Les résultats négatifs sont très importants parce que tu peux analyser ce que l''équipe et toutes les erreurs. Aucune équipe ne gagne toujours et c'est la partie du chemin que tu dois accepter. On arrive dans un très bon moment avec des joueurs de retour ».
Il insiste sur la connaissance mutuelle entre les deux formations. « On connaît Newcastle parce qu’on les a déjà joué ces dernières années. Ça va être difficile ».
Un constat simple, sans provocation, mais qui annonce une bataille tactique intense.
Hakimi attendu, l’effectif reprend des couleurs
La question de l’effectif a rapidement animé la conférence. Et pour Luis Enrique, la tendance reste positive.
« Tout le monde est presque parfait. La Champions League et le meilleur médicament, tout le monde récupère et se dit prêt ».
Achraf Hakimi, notamment, se rapproche d’un retour dans le onze. « Il a fait les trois derniers entrainements avec l'équipe. C'est plus un sujet physique ou mental parce que chaque joueur de retour a une histoire particulière. Il va parfaitement, on va voir demain mais je pense qu'il sera parmi les joueurs qui joueront le match », a déclaré l’ancien coach du Barça.
Une annonce forte, tant l’impact du latéral marocain se révèle précieux dans les grands rendez-vous.
Mercato : Luis Enrique garde la porte entrouverte
Malgré l’arrivée récente de Dro Fernandez, officialisée lundi, le coach parisien ne ferme aucune option.
« Nous aimons les joueurs jeunes, de qualité. Dro peut être un joueur important pour l'avenir. C’est important de rester ouvert au mercato, une chose que vous m'avez demandé beaucoup de fois. On est encore ouvert pour être prêt s'il y a une chance », a indiqué l’Asturien.
Un discours cohérent avec la stratégie du club, tournée vers la jeunesse et l’anticipation, sans précipitation.
Zaïre-Emery, le symbole de la confiance
Luis Enrique a également tenu à saluer la polyvalence et la maturité de Warren Zaïre-Emery, capable d’évoluer à plusieurs postes. Le milieu de terrain français a d’ailleurs assuré au poste de latéral droit lors de l’absence prolongée d’Achraf Hakimi ces dernières semaines.
« Vous m'avez demandé un latéral droit et comme j'ai de l'expérience, je me laisse influencer par personne même si je me trompe. Pour être à ce niveau, il faut une grande personne, c'est incroyable d'avoir ce niveau. Il peut jouer défenseur, milieu, de partout. C'est très positif pour lui et pour moi », reconnaît le coach parisien.
Un éloge qui traduit la confiance totale accordée au jeune international français.
Le luxe du doute et la crainte maîtrisée
Fait rare, Luis Enrique revendique ses hésitations comme une richesse. « J'ai des doutes et je suis très content d'en avoir dans toutes les positions. Le fait de récupérer des joueurs entraine que je dois prendre des décisions importantes demain. Il y aura des remplaçants qui mériteront d'être titulaires et je suis très content d'avoir ce doute ».
L’entraîneur évoque aussi les zones de vigilance face à Newcastle. « Il y aura des phases de jeu comme les coups de pied arrêtés mais aussi quel type de match nous voulons faire. Contre Newcastle, il faut chercher à contrôler toutes les phases du jeu, surtout sur la dernière partie du match. Le résultat sera bon seulement pour l'une des deux équipes, j'espère que la dernière partie du match ne sera pas folle ».
Défense, confiance et souvenir effacé
Sur les critiques liées à la solidité défensive, Luis Enrique garde une ligne claire : « C'est du foot. Il faut être calme, analyse chaque chose, j'aime beaucoup dire que j'adore la façon dont on a joué. Si on marque nos buts, c'est parfait ».
« Si on gagne, on peut finir 6e mais je signerais de perdre ou de faire match nul, être dans les 5, comme l'année dernière. Si on me dit que je suis dans les 15e et que je gagne la Ligue des champions... La véritable Ligue des champions commence ensuite lors de la phase à élimination directe. En phase éliminatoire, on est une équipe incroyable et on va le prouver encore une fois », a-t-il ajouté.
Enfin, il balaie définitivement le passé. « J'ai totalement oublié cette défaite, ça fait deux ans. Beaucoup de joueurs sont arrivés, d'autres sont repartis. Le dernier match était chez nous et nous avions fait match nul (1-1). On joue beaucoup mieux que ce dernier match. Ça va être compliqué mais nous sommes assez confiants. La clé est de jouer de la manière dont on a l'habitude, avec nos armes et nos talents », a conclu Luis Enrique.