Auxerre - PSG : Paris s’extirpe du piège auxerrois (0-1)

Le PSG semble toujours hanté par ses vieux démons. Trois jours après la défaite face au Sporting en Ligue des Champions (2-1), le club de la capitale avait à cœur de montrer un visage conquérant ce vendredi. Cependant, le Paris Saint-Germain a encore fait preuve d’un manque de réalisme, notamment lors du premier acte. Pourtant, les Parisiens étaient bien entrés dans le match avec Bradley Barcola qui butait déjà sur Donovan Léon (2e). Juste après, Khvicha Kvaratskhelia se faufilait dans la défense auxerroise avant de se faire reprendre à la dernière minute (9e).

Acculé en début de match, Auxerre entrait enfin dans le match et commençait à sortir de son camp. Ce qui équilibrait un peu les débats avec des offensives portées par Lassine Sinayoko et Danny Namaso qui manquaient également de justesse dans le dernier geste. De l’autre côté, Donovan Léon était prompt sur sa ligne pour arrêter le ballon qui filait dans les buts sur un coup de tête de Gonçalo Ramos (30e). Le gardien auxerrois avait encore la main ferme pour sortir une double parade devant l’attaque parisienne et notamment Ibrahim Mbaye (36e). Le match se tendait alors pour Paris, qui ne trouvait pas la solution avant la mi-temps.