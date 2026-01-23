Le Paris Saint-Germain était aux prises avec l’AJ Auxerre, vendredi soir, à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Longtemps tenus en échec, les Parisiens ont réussi à trouver la faille grâce à Bradley Barcola pour sortir de ce match piège face aux Bourguignons.
Auxerre - PSG : Paris s’extirpe du piège auxerrois (0-1)
- AFP
Le PSG pas inspiré, Auxerre attentiste
Le PSG semble toujours hanté par ses vieux démons. Trois jours après la défaite face au Sporting en Ligue des Champions (2-1), le club de la capitale avait à cœur de montrer un visage conquérant ce vendredi. Cependant, le Paris Saint-Germain a encore fait preuve d’un manque de réalisme, notamment lors du premier acte. Pourtant, les Parisiens étaient bien entrés dans le match avec Bradley Barcola qui butait déjà sur Donovan Léon (2e). Juste après, Khvicha Kvaratskhelia se faufilait dans la défense auxerroise avant de se faire reprendre à la dernière minute (9e).
Acculé en début de match, Auxerre entrait enfin dans le match et commençait à sortir de son camp. Ce qui équilibrait un peu les débats avec des offensives portées par Lassine Sinayoko et Danny Namaso qui manquaient également de justesse dans le dernier geste. De l’autre côté, Donovan Léon était prompt sur sa ligne pour arrêter le ballon qui filait dans les buts sur un coup de tête de Gonçalo Ramos (30e). Le gardien auxerrois avait encore la main ferme pour sortir une double parade devant l’attaque parisienne et notamment Ibrahim Mbaye (36e). Le match se tendait alors pour Paris, qui ne trouvait pas la solution avant la mi-temps.
- AFP
Barcola libère Paris, l’AJA n’y arrive pas
Au retour des vestiaires, les deux équipes poursuivaient ce qui ressemblait plus à un round d’observation. Mais le PSG arrivait quand même à s’illustrer avec une percée de Bradley Barcola qui se terminait par une frappe à côté du cadre (51e). L’AJA répondait avec Danny Namaso qui voyait sa tentative filer au-dessus des cages de Lucas Chevalier (53e). Face à l’inefficacité de son équipe, Luis Enrique décidait de lancer Ousmane Dembélé et Désiré Doué à la place de Mbaye et Gonçalo Ramos à l’heure de jeu pour essayer de faire bouger le score. Un choix qui n’a d’ailleurs pas plu à l’attaquant parisien qui n’a pas manqué de le montrer lors de sa sortie.
Les occasions venaient des deux côtés mais le réalisme n’était toujours pas au rendez-vous pour aucune des deux équipes. La réussite penchait enfin du côté du PSG sur une contre-attaque conclue par une passe de Dembélé pour Barcola qui gagnait son duel face à Donovan Leon (0-1, 80e). Auxerre tentait de revenir rapidement avec Rudy Matondo qui voyait sa frappe contrée en corner par Lucas Beraldo (83e). Le score ne bougeait plus jusqu’au coup de sifflet final et le PSG pouvait savourer un succès en Ligue 1 cette saison. Cette victoire permet au Paris Saint-Germain (1er, 45 pts) de retrouver provisoirement la tête de la Ligue 1 et de mettre la pression sur le RC Lens (2e, 43 pts) qui affronte l’OM (3e, 35 pts), samedi (21h05). De son côté, l’AJ Auxerre (17e, 12 pts) s’enfonce encore plus dans la zone rouge.