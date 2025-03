Après le revers du PSG face à Liverpool, les critiques pleuvent et deux joueurs sont pointés du doigt pour leur rôle décisif dans la défaite.

Le PSG a subi une défaite cruelle face à Liverpool (0-1), mercredi soir, en Ligue des champions, encaissant un but sur l’une des rares occasions adverses. Si les Parisiens ont dominé les débats, le réalisme des Reds et les défaillances de certains cadres ont fait la différence. Rapidement, les regards se sont tournés vers deux hommes clés, directement impliqués sur l’unique but du match.