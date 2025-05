Un simple clin d’œil aux supporters de Dortmund, et voilà Carragher persona non grata pour Luis Enrique…

La finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan approche, et l’ambiance monte autour du match. Mais en coulisses, un petit clash remonte à la surface. Jamie Carragher, figure emblématique de Liverpool et aujourd’hui consultant vedette, a lâché une anecdote plutôt piquante à propos de Luis Enrique. À quelques heures de l’ultime rendez-vous européen, il semblerait que l’Espagnol et l’Anglais ne soient pas exactement en bons termes.