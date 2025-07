C. Palmer

Après la rumeur PSG, Cole Palmer est annoncé dans le viseur d’un grand club de Liga, cet été.

Son nom affole l’Europe depuis un certain soir de finale mondiale. Éblouissant avec Chelsea lors de la Coupe du Monde des Clubs, Cole Palmer a frappé très fort. Deux buts et une passe décisive contre le Paris Saint-Germain ont suffi à installer l’Anglais au sommet des radars du mercato. Depuis ce sacre, les convoitises se multiplient. Et si Paris semble déterminé à garder un œil sur le joueur, une nouvelle menace venue de la Liga pourrait tout chambouler.