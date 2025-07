Drogba, Lampard, Hazard : Cole Palmer est-il la fusion parfaite des légendes de Chelsea ?

C. Palmer

Champion du monde avec les Blues, il a fait taire les critiques. Cole Palmer est le leader incontesté du nouveau projet de Chelsea.

« On a raconté beaucoup de bêtises sur nous toute la saison », a lancé un Cole Palmer désinvolte, fidèle à lui-même, après que Chelsea a été couronné champion du monde dimanche. « Mais j'ai le sentiment qu'on va dans la bonne direction. » Les Blues n'ont pas seulement battu le Paris Saint-Germain, considéré par beaucoup comme la meilleure équipe du monde ; ils l'ont littéralement écrasé 3-0 en finale de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs.

Pourtant, avant ce choc au MetLife Stadium, peu de gens leur donnaient la moindre chance. Leur parcours jusqu'en finale, comparé à celui du PSG, a été tourné en dérision, jugé plus digne de la Conference League. Lorsque Levi Colwill et le capitaine Reece James ont affiché leur confiance avant le match, on les a accusés de manquer de lucidité.

Et pourtant, nous voilà dans une réalité où Chelsea savoure, une nouvelle fois, sa domination sur le football mondial. Le club est dans une position bien différente de celle de sa dernière victoire en 2022, mais il reste un vainqueur. Les critiques acerbes qui entouraient le projet BlueCo se sont tues. Et c'est en grande partie grâce à l'homme providentiel de ce projet.

En 43 minutes, Palmer a inscrit deux des trois buts de Chelsea et a offert le troisième à João Pedro. Il a été le casse-tête tactique que même le grand Luis Enrique n'a pas su résoudre. Sa patte était partout sur le match, tandis que le PSG était ballotté par les Londoniens. Maintenant qu'il a un trophée majeur dans son armoire et suffisamment de crédit en banque, on peut commencer à parler de lui avec les mots des légendes.