L’entraineur de Botafogo a raconté ses retrouvailles avec trois joueurs parisiens après sa victoire contre le PSG.

Un match peut parfois révéler bien plus qu’un simple score. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la victoire de Botafogo face au Paris Saint-Germain (1-0), lors de la Coupe du monde des clubs, a offert un moment fort en émotions. Renato Paiva, entraîneur du club brésilien, a retrouvé trois anciens protégés : Joao Neves, Gonçalo Ramos et Willian Pacho. Entre accolades et confidences, l’après-match s’est transformé en retrouvailles bouleversantes.