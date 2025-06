Défait à Pasadena, Paris joue gros : trois issues improbables peuvent encore l’envoyer en huitièmes. Suspense total.

Sur la pelouse du Rose Bowl, Botafogo a fait dérailler la machine parisienne. Un but, rien de plus, mais la conséquence est énorme : le groupe B se resserre. Lundi, face aux Seattle Sounders, le PSG jouera sa survie. Bonnes nouvelles : le destin reste entre ses mains et aussi le retour de Ousmane Dembélé à l'entraînement collectif. Trois chemins, pas un de plus, mènent à la phase à élimination directe. Explications.