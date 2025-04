Prix Marc-Vivien Foé 2025, les nommés sont connus

La liste des nommés pour le prix Marc-Vivien Foé 2025 est désormais connue par le grand public.

La fin de saison approche à grands pas et avec elle, les récompenses qui viennent saluer les performances individuelles et collectives. Parmi elles, le Prix Marc-Vivien Foé occupe une place de choix en Ligue 1. Décerné par RFI et France 24, ce trophée distingue le meilleur joueur africain du championnat de France. Cette année encore, la compétition s'annonce relevée avec une sélection de douze talents issus de différentes équipes. Qui succédera à Chancel Mbemba et Pierre-Emerick Aubameyang, les deux derniers lauréats ?