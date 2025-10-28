Le charme du football anglais repose aussi sur ses traditions, et le Boxing Day en fait partie intégrante. Chaque année, le 26 décembre est synonyme de fête pour les supporters britanniques, qui se rendent en masse dans les stades pour une journée entière de Premier League. Mais cette coutume pourrait connaître un tournant historique en 2025. Plusieurs médias d’outre-Manche, dont le Daily Mail et The Times, annoncent qu’une seule rencontre serait maintenue ce jour-là. Un choix qui suscite déjà l’incompréhension des fans et pourrait marquer un changement profond dans l’histoire du championnat anglais.
Premier League : une décision choquante prise pour le Boxing Day 2025
Une révolution se prépare pour le Boxing Day
Depuis des décennies, le lendemain de Noël est un jour sacré pour le football en Angleterre. Les familles se rassemblent, les pubs débordent et les stades vibrent à guichets fermés. Mais cette ambiance unique risque de s’éteindre partiellement dès 2025. Selon les informations venues d’Angleterre, la Premier League envisagerait sérieusement de ne programmer qu’un seul match le vendredi 26 décembre prochain.
Le reste de la journée traditionnelle du Boxing Day serait éclaté sur tout le week-end et se terminerait le lundi, à la manière d’une journée classique de championnat. Cette modification serait directement liée à la réorganisation du calendrier imposée par les diffuseurs, dont les contrats autorisent seulement cinq journées de championnat en semaine.
Un calendrier chamboulé par les diffuseurs et l’Europe
Ce revirement ne serait pas uniquement dicté par la télévision. La Premier League doit aussi composer avec l’élargissement des compétitions européennes, qui a alourdi le calendrier depuis deux saisons. Avec des matchs de Ligue des champions et de Ligue Europa programmés jusqu’en janvier, la marge de manœuvre s’est considérablement réduite.
Pour éviter une surcharge de rencontres à la fin de l’année, la Ligue aurait choisi de sacrifier une partie de la magie du Boxing Day. Cette édition 2025 deviendrait ainsi la plus pauvre en matchs depuis la création de la Premier League. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis 1992, jamais moins de trois rencontres n’avaient eu lieu le 26 décembre. La dernière fois qu’une seule affiche avait été programmée remonte à 1982, bien avant la naissance du championnat moderne.
Une première dans l’histoire moderne du football anglais
Ce choix inédit fait déjà grincer des dents. Les supporters dénoncent une perte d’identité et craignent que la Premier League ne cède trop facilement à la pression commerciale. Car le Boxing Day, plus qu’une simple date, est un rituel qui fait partie de l’âme du football britannique. Les clubs, eux, s’adaptent tant bien que mal à cette nouvelle répartition des matchs, conscients que les impératifs économiques passent désormais avant la tradition.
Reste à savoir quelle sera l’affiche choisie pour ce fameux 26 décembre. Les spéculations vont bon train, mais la Ligue n’a encore rien officialisé. Une chose est certaine, les amoureux du foot anglais risquent de vivre un Boxing Day bien différent de celui qu’ils connaissent depuis toujours. Heureusement pour eux, avec un 26 décembre tombant un samedi en 2026, le calendrier devrait naturellement rétablir la coutume l’année suivante.