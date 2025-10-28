Premier League : une décision choquante prise pour le Boxing Day 2025

Depuis des décennies, le lendemain de Noël est un jour sacré pour le football en Angleterre. Les familles se rassemblent, les pubs débordent et les stades vibrent à guichets fermés. Mais cette ambiance unique risque de s’éteindre partiellement dès 2025. Selon les informations venues d’Angleterre, la Premier League envisagerait sérieusement de ne programmer qu’un seul match le vendredi 26 décembre prochain.

Le reste de la journée traditionnelle du Boxing Day serait éclaté sur tout le week-end et se terminerait le lundi, à la manière d’une journée classique de championnat. Cette modification serait directement liée à la réorganisation du calendrier imposée par les diffuseurs, dont les contrats autorisent seulement cinq journées de championnat en semaine.