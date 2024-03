Pourquoi Endrick doit être l'avant-centre titulaire du Brésil à la Copa America

Le prodige de 17 ans manque peut-être de vécu, mais il a déjà montré qu'il pouvait être la solution aux problèmes offensifs de la Selecao.

Un coup d'œil aux statistiques suggère qu'Endrick n'a pas très bien joué contre l'Angleterre. En 19 minutes, il a touché le ballon six fois, n'a réussi qu'une passe sur trois, a commis une faute, a perdu un duel au sol et ne s'est pas créé d'occasion. Mais le plus important, c'est qu'au cours d'un match terne, le jeune homme de 17 ans a trouvé le chemin des filets en marquant le but de la victoire 1-0.

Disposer d'un attaquant axial capable de changer le cours d'un match est un fait rare pour la Selecao ces derniers temps, dont les difficultés avec les numéros 9 sont connues de tous. Il faut remonter à près de 20 ans, à l'époque de Ronaldo, pour trouver le dernier attaquant axial fiable à avoir revêtu le célèbre maillot auriverde. Depuis, plusieurs attaquants se sont succédé, sans jamais parvenir à s'imposer comme titulaire ou à avoir un impact régulier au plus haut niveau.

C'est dans ce contexte qu'est apparu Endrick. À moins de 18 ans et sans avoir marqué un seul but en dehors de l'Amérique du Sud, le futur attaquant du Real Madrid est l'attaquant le plus brut, mais aussi le plus talentueux, issu de cette grande nation du football depuis Neymar.

Il n'a pas encore fait ses preuves au plus haut niveau et ne sera probablement même pas titulaire lorsqu'il débarquera à Madrid en juillet. Mais pour une équipe brésilienne qui a besoin d'un élan offensif, d'une nouvelle star pour mener la ligne, Endrick devrait être rendu indispensable, en commençant par la Copa América cet été.