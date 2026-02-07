Pourquoi Al-Nassr et Al-Ittihad ont rendu hommage à Ronaldo malgré sa grève

À la septième minute de jeu, symbole évident, l’ensemble du stade s’est levé. Dans les tribunes, des milliers de pancartes jaunes frappées du numéro 7. Un hommage clair, assumé, partagé par les supporters des deux camps. Un geste rare, presque irréel dans un contexte de rivalité sportive.

Cristiano Ronaldo, absent pour la deuxième fois de la semaine, ne figurait pas sur la feuille de match bien qu’il ait repris l’entraînement récemment. Le Portugais reste engagé dans un bras de fer avec la direction d’Al-Nassr, conséquence directe de désaccords profonds autour de la politique de transferts du club.