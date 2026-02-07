Vendredi soir, Al-Awwal Park n’a pas seulement accueilli un choc de Saudi Pro League. Il a servi de caisse de résonance à un malaise profond, incarné par une star absente mais jamais aussi centrale : Cristiano Ronaldo. En marge du duel entre Al-Nassr et Al-Ittihad, le public a choisi de parler, d’un seul élan.
Pourquoi Al-Nassr et Al-Ittihad ont rendu hommage à Ronaldo malgré sa grève
- (C)Getty Images
Un stade debout pour un numéro 7 absent
À la septième minute de jeu, symbole évident, l’ensemble du stade s’est levé. Dans les tribunes, des milliers de pancartes jaunes frappées du numéro 7. Un hommage clair, assumé, partagé par les supporters des deux camps. Un geste rare, presque irréel dans un contexte de rivalité sportive.
Cristiano Ronaldo, absent pour la deuxième fois de la semaine, ne figurait pas sur la feuille de match bien qu’il ait repris l’entraînement récemment. Le Portugais reste engagé dans un bras de fer avec la direction d’Al-Nassr, conséquence directe de désaccords profonds autour de la politique de transferts du club.
- Getty Images Sport
Une grève qui dépasse le simple cadre d’Al-Nassr
Depuis plusieurs jours, CR7 a choisi la rupture. En toile de fond, le transfert de Karim Benzema d’Al-Ittihad à Al-Hilal, officialisé il y a quelques jours. Un mouvement mal digéré par le quintuple Ballon d’Or, d’autant plus qu’il avait lui-même, par le passé, plaidé pour une venue de l’attaquant français à Al-Nassr. Sans succès.
Mais la colère de Ronaldo ne se limite pas à ce dossier précis. Elle vise plus largement le rôle du PIF, le fonds d’investissement public saoudien, gestionnaire de plusieurs clubs majeurs du championnat : Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad et Al-Nassr. Le Portugais estime que certains rivaux bénéficient d’un traitement plus favorable.
- Getty Images Sport
Un marché jugé trop timide
Au cœur du désaccord, un mercato hivernal jugé insuffisant. Une seule recrue pour Al-Nassr, quand d’autres prétendants au titre, à commencer par Al-Hilal, ont multiplié les renforts. Pour Ronaldo, cet écart fragilise la compétitivité de son équipe et réduit ses chances de décrocher enfin un premier titre en Arabie saoudite depuis son arrivée en janvier 2023.
Le soutien populaire observé vendredi semble avoir renforcé sa position. Les images de cet hommage collectif ont rapidement envahi les réseaux sociaux, offrant à CR7 une forme de légitimité publique dans son combat.
- Fayez NURELDINE / AFP
La Ligue saoudienne répond, le terrain tranche
Face à cette situation, la Saudi Pro League n’est pas restée silencieuse. Un porte-parole a réagi jeudi dans le Daily Mail, appelant le joueur à la retenue et rappelant que « la compétitivité du championnat parle d'elle-même. Avec seulement quelques points d'écart entre les quatre premiers, la course au titre est plus que jamais d'actualité. Cet équilibre témoigne du bon fonctionnement du système ».
Sur le terrain, Al-Nassr a su répondre sans sa star. La victoire 2-0 face à Al-Ittihad, grâce à Sadio Mané et Ângelo, maintient le club dans la course. Mais l’équation reste fragile. Une absence prolongée de Ronaldo pourrait peser lourd dans un sprint final où chaque détail compte.