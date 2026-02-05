Cristiano Ronaldo et Al-Nassr, la grève est terminée !

Mercredi, Cristiano Ronaldo a publié une photo de lui en tenue d’entraînement sur son compte X, accompagnée de deux émojis aux couleurs d’Al-Nassr, tout en taguant le club. Un signal clair. À 41 ans, qu’il célèbrera ce jeudi 5 février 2026, le quintuple Ballon d’Or a retrouvé le groupe après avoir volontairement manqué le dernier match de championnat face à Al Riyadh, remporté 1-0 par son équipe.

Ce refus de jouer n’avait rien d’anodin. Il s’agissait d’un acte de protestation assumé contre la politique de gestion du club, pilotée par le fonds d’investissement public saoudien (PIF), également impliqué à Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Ittihad.