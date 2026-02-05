Après plusieurs jours de silence et un geste fort qui a secoué la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo a refait surface. Le Portugais a repris l’entraînement mercredi, laissant penser que l’épisode de tension avec Al-Nassr touche peut-être à sa fin, à l’approche d’un match capital.
Cristiano Ronaldo et Al-Nassr, la grève est terminée !
- Mohammed Saad / ANADOLU
Un retour très attendu sur les terrains
Mercredi, Cristiano Ronaldo a publié une photo de lui en tenue d’entraînement sur son compte X, accompagnée de deux émojis aux couleurs d’Al-Nassr, tout en taguant le club. Un signal clair. À 41 ans, qu’il célèbrera ce jeudi 5 février 2026, le quintuple Ballon d’Or a retrouvé le groupe après avoir volontairement manqué le dernier match de championnat face à Al Riyadh, remporté 1-0 par son équipe.
Ce refus de jouer n’avait rien d’anodin. Il s’agissait d’un acte de protestation assumé contre la politique de gestion du club, pilotée par le fonds d’investissement public saoudien (PIF), également impliqué à Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Ittihad.
- Getty Images Sport
Une colère liée au mercato hivernal
À l’origine de ce bras de fer, un sentiment de déséquilibre. Cristiano Ronaldo aurait très mal vécu le transfert de Karim Benzema vers Al-Hilal, leader du championnat avec un point d’avance sur Al-Nassr. Dans le même temps, son club n’a enregistré qu’une seule arrivée durant l’hiver, celle du jeune milieu irakien Hayder Abdulkareem.
L’attaquant portugais espérait un renfort d’envergure afin d’augmenter les chances de décrocher, enfin, un titre de champion d’Arabie saoudite. Déçu, il a choisi de se mettre en retrait, laissant planer le doute sur la suite de son aventure, alors qu’il lui reste encore dix-huit mois de contrat.
- Getty Images Sport
Le choc contre Al-Ittihad dans toutes les têtes
Rien n’indique officiellement que la grève est totalement terminée. Toutefois, sa reprise de l’entraînement nourrit l’optimisme en interne. Sa présence reste très attendue vendredi pour le choc face à Al-Ittihad, un rendez-vous décisif qui pourrait permettre à Al-Nassr de reprendre la tête du championnat.
Les dirigeants espèrent que le message est passé. En coulisses, certains auraient eu du mal à comprendre cette fronde, compte tenu du salaire colossal du joueur, estimé à 200 millions d’euros par saison. Sauf blessure, une reprise rapide de la compétition semble désormais inévitable.
- Getty
Des reproches partiellement infondés
Selon Sky Sports, la colère liée au dossier Benzema reposait sur une confusion. Le transfert de l’ancien Madrilène à Al-Hilal n’a pas été financé par le PIF, mais par le prince Alwaleed bin Talal, investisseur privé. Si le fonds reste influent, les clubs conservent la possibilité de se renforcer via des capitaux extérieurs.
Par ailleurs, Al-Nassr a déjà investi près de 115 millions d’euros cette saison pour attirer des joueurs comme Kingsley Coman, João Félix ou Mohamed Simakan. Les règles financières de la ligue, encadrées par le Centre d’excellence pour l’acquisition des joueurs, visent à préserver l’équilibre, la compétitivité et la viabilité du championnat.