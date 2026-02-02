Mercato, Al Hilal rafle la mise pour Karim Benzema

Le pari s’est révélé gagnant. Selon les informations de Foot Mercato, Karim Benzema a paraphé un contrat d’un an et demi avec Al Hilal, le liant au club jusqu’en juin 2027. Une information confirmée par le club saoudien qui a officialisé l'arrivée du Ballon d'Or 2022, lundi soir.« Karim Benzema est officiellement Hilali », a écrit Al Hilal, rejoint par son rival, Al-Ittihad. «La relation contractuelle entre le club et le joueur de l’équipe première, Karim Benzema, a été résiliée», indique le club de Djeddah Al-Ittihad.

En attirant Karim Benzema, Al Hilal frappe un grand coup sur le marché et consolide encore un effectif déjà impressionnant. Cette arrivée de poids devrait également accélérer certains dossiers internes, notamment le départ annoncé de N’Golo Kanté vers Fenerbahçe. Pour Simone Inzaghi, l’arrivée de Karim Benzema représente une arme offensive supplémentaire dans une équipe déjà riche en solutions.

Entouré de profils comme Darwin Núñez, Marcos Leonardo ou encore Kader Meïté, récemment recruté, Karim Benzema s’inscrit pleinement dans l’ambition d’Al Hilal de dominer la scène nationale et continentale. De son côté, Karim Benzema a fait le choix de la continuité en restant en Arabie saoudite, fidèle à son souhait de ne pas revenir en Europe. Un choix stratégique autant que sportif, qui confirme l’attractivité grandissante de la Saudi Pro League et la capacité d’Al Hilal à attirer les plus grands noms. Avec Karim Benzema, le club de Riyad envoie un message fort à ses rivaux.