Deux ans et demi après avoir quitté l’Europe, Karim Benzema s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son aventure saoudienne. L’attaquant français, installé à Djeddah depuis l’été 2023, va changer de bannière sans quitter le royaume. Alors que son avenir semblait encore incertain il y a quelques semaines, Karim Benzema a finalement trouvé une issue à une situation devenue délicate. En coulisses, un géant de la Saudi Pro League a su se montrer opportuniste et déterminant. Al Hilal, leader du championnat, a profité du contexte pour frapper fort et s’offrir Karim Benzema, symbole d’un mercato toujours plus ambitieux.
Mercato, Al Hilal rafle la mise pour Karim Benzema
- Getty Images
Karim Benzema quitte Al-Ittihad
Arrivé à Al-Ittihad avec le statut de Ballon d’Or 2022, Karim Benzema s’était rapidement imposé comme le visage du projet de Djeddah. L’ancien Madrilène a marqué son passage par deux trophées majeurs, dont le titre de champion d’Arabie en 2025, confirmant son impact sportif. Pourtant, au fil des mois, des tensions sont apparues. À six mois du terme de son contrat, Karim Benzema n’a pas trouvé d’accord pour une prolongation, une situation qui l’a conduit à se mettre en retrait lors de la rencontre face à Al-Fateh (2-2). C’est dans ce climat incertain qu’Al Hilal a décidé de passer à l’action pour convaincre Karim Benzema de rejoindre Riyad.
- Getty Images Sport
Al Hilal s’offre Karim Benzema
Le pari s’est révélé gagnant. Selon les informations de Foot Mercato, Karim Benzema a paraphé un contrat d’un an et demi avec Al Hilal, le liant au club jusqu’en juin 2027. Une information confirmée par le club saoudien qui a officialisé l'arrivée du Ballon d'Or 2022, lundi soir.« Karim Benzema est officiellement Hilali », a écrit Al Hilal, rejoint par son rival, Al-Ittihad. «La relation contractuelle entre le club et le joueur de l’équipe première, Karim Benzema, a été résiliée», indique le club de Djeddah Al-Ittihad.
En attirant Karim Benzema, Al Hilal frappe un grand coup sur le marché et consolide encore un effectif déjà impressionnant. Cette arrivée de poids devrait également accélérer certains dossiers internes, notamment le départ annoncé de N’Golo Kanté vers Fenerbahçe. Pour Simone Inzaghi, l’arrivée de Karim Benzema représente une arme offensive supplémentaire dans une équipe déjà riche en solutions.
Entouré de profils comme Darwin Núñez, Marcos Leonardo ou encore Kader Meïté, récemment recruté, Karim Benzema s’inscrit pleinement dans l’ambition d’Al Hilal de dominer la scène nationale et continentale. De son côté, Karim Benzema a fait le choix de la continuité en restant en Arabie saoudite, fidèle à son souhait de ne pas revenir en Europe. Un choix stratégique autant que sportif, qui confirme l’attractivité grandissante de la Saudi Pro League et la capacité d’Al Hilal à attirer les plus grands noms. Avec Karim Benzema, le club de Riyad envoie un message fort à ses rivaux.