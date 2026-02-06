Cristiano Ronaldo menacé, ça va trop loin !

La superstar portugaise, mécontente de la manière dont les fonds des transferts sont distribués au Moyen-Orient, a boycotté le dernier match d'Al-Nassr en se déclarant indisponible. Alors que les rumeurs de transferts vont bon train, on lui a rappelé à l'ordre quant aux pratiques en vigueur en Arabie saoudite.

Ronaldo, aujourd'hui âgé de 41 ans, proteste contre ce qu'il considère comme des avantages injustes accordés aux clubs rivaux saoudiens par le Fonds d'investissement public (PIF). Al-Hilal a ainsi déboursé 26 millions de livres sterling (35 millions de dollars) chacun pour Kader Meite et Saimon Bouabre lors du mercato hivernal, tout en recrutant Pablo Mari de la Fiorentina et en s'assurant les services de l'ancien attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, alors libre de tout contrat.

CR7 a refusé de jouer pour Al-Nassr lors du derby face à Al-Riyadh, ce qui a inévitablement soulevé des questions quant à son avenir. Il a depuis repris l'entraînement, mais plusieurs sources, dont Sky Sports, laissent entendre que la grève pourrait se poursuivre jusqu'au choc au sommet contre Al-Ittihad vendredi.

Les dirigeants de la Saudi Pro League ont rappelé à Ronaldo que chaque club de leur division fonctionne de manière indépendante. Par conséquent, la légende du football devrait régler tout problème avec son propre employeur, plutôt que de risquer de nuire à la réputation de la ligue dans son ensemble.

Un porte-parole a déclaré : « La Saudi Pro League est structurée autour d'un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante, sous les mêmes règles.

Les clubs ont leur propre conseil d'administration, leur propre direction et leur propre équipe dirigeante. Les décisions relatives au recrutement, aux dépenses et à la stratégie leur appartiennent, dans le cadre d'un système financier conçu pour garantir la viabilité et l'équilibre compétitif. Ce système s'applique à tous les clubs de la ligue. »

« Depuis son arrivée, Cristiano s'est pleinement investi à Al Nassr et a joué un rôle important dans la croissance et les ambitions du club. Comme tout compétiteur de haut niveau, il aspire à la victoire. Cependant, aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décisions qui dépassent le cadre de son propre club.

« Les récents transferts illustrent clairement cette indépendance. Un club s'est renforcé d'une certaine manière. Un autre a opté pour une approche différente. Il s'agissait de décisions prises par les clubs, dans le respect des paramètres financiers approuvés.

« La compétitivité du championnat parle d'elle-même. Avec seulement quelques points d'écart entre les quatre premiers, la course au titre est plus que jamais d'actualité. Cet équilibre témoigne du bon fonctionnement du système.

« L'accent reste mis sur le football, sur le terrain, là où il a sa place, et sur le maintien d'une compétition crédible et compétitive pour les joueurs et les supporters. »