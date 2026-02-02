Arabie saoudite : après Benzema, Cristiano Ronaldo se retire du groupe d’Al-Nassr

Deuxième de Saudi Pro League, Al-Nassr doit affronter Al Riyad ce lundi lors de la 20e journée du championnat, avec un coup d’envoi prévu à 16h15 (heure française). Un rendez-vous important dans la course au titre. Pourtant, le club pourrait devoir composer sans son leader offensif.

Les premières rumeurs évoquaient une gestion de l’effort. Une version rapidement balayée. A Bola affirme que ces informations ne reflètent pas la réalité du dossier. Fabrizio Romano confirme également que l’absence de CR7 n’est liée ni à un souci physique, ni à une baisse de forme, ni à une question de charge de travail.