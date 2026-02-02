Le calme apparent du championnat saoudien cache une tension grandissante. Après Karim Benzema, une autre icône mondiale du football choisit la rupture symbolique pour faire passer un message clair à sa direction.
Arabie saoudite : après Benzema, Cristiano Ronaldo se retire du groupe d’Al-Nassr
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo dit stop à Al-Nassr
Le feuilleton prend une tournure inattendue. Selon les informations venues du Portugal, Cristiano Ronaldo a décidé de ne pas prendre part au prochain match d’Al-Nassr. À bientôt 41 ans, le quintuple Ballon d’Or ne cherche ni repos ni protection physique. Le geste relève d’un tout autre registre. Il s’agit d’un acte volontaire, assumé, destiné à exprimer un profond mécontentement.
D’après le quotidien A Bola, l’attaquant portugais a fait savoir qu’il ne souhaitait pas figurer dans le groupe pour la prochaine rencontre de championnat. Une décision forte, qui rappelle étrangement la récente situation vécue par Karim Benzema du côté d’Al-Ittihad.
- Getty Images Sport
Un match sans CR7 en vue
Deuxième de Saudi Pro League, Al-Nassr doit affronter Al Riyad ce lundi lors de la 20e journée du championnat, avec un coup d’envoi prévu à 16h15 (heure française). Un rendez-vous important dans la course au titre. Pourtant, le club pourrait devoir composer sans son leader offensif.
Les premières rumeurs évoquaient une gestion de l’effort. Une version rapidement balayée. A Bola affirme que ces informations ne reflètent pas la réalité du dossier. Fabrizio Romano confirme également que l’absence de CR7 n’est liée ni à un souci physique, ni à une baisse de forme, ni à une question de charge de travail.
- Mohammed Saad / ANADOLU
Le PIF dans le viseur
Au cœur de la crispation, la gestion globale du football saoudien par le Fonds public d’investissement (PIF). Propriétaire ou gestionnaire de plusieurs clubs majeurs de Saudi Pro League, le PIF cristallise les frustrations du clan Ronaldo. Le Portugais estime qu’Al-Nassr ne bénéficie pas du même traitement que certains concurrents directs.
Le manque d’activité sur le marché des transferts cet hiver alimente ce sentiment d’injustice. Pendant qu’Al-Nassr reste discret, d’autres clubs se renforcent massivement. Al-Hilal, notamment, se retrouve régulièrement cité comme un club favorisé, au point d’être annoncé sur le point de recruter Karim Benzema.
- Getty Images Sport
Une direction affaiblie et un malaise déjà exprimé publiquement
La gouvernance interne d’Al-Nassr ajoute à l’irritation. Ces dernières semaines, les prérogatives du directeur sportif Simão Coutinho et du CEO José Semedo ont été gelées. Une situation qui complique la prise de décision sportive et ralentit les projets du club. Cristiano Ronaldo, très impliqué dans la vision sportive, observe cette paralysie avec inquiétude.
Ce malaise dépasse le simple cadre du vestiaire. Mi-janvier, Jorge Jesus avait déjà mis les pieds dans le plat. L’entraîneur portugais pointait du doigt une différence de traitement flagrante, affirmant que son club « n’avait pas le pouvoir politique d’Al Hilal ». Une déclaration qui avait secoué le microcosme du football saoudien.
Aujourd’hui, le geste de Cristiano Ronaldo confirme que la fracture existe. Et qu’elle devient impossible à masquer.