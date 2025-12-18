Plus fort qu'Isak, adoubé par Anfield : comment Ekitike a mis Liverpool dans sa poche

Tout n'a pas été rose. Ekitike a dû apprendre à la dure les exigences de la Premier League et la rigueur d'Arne Slot. Son expulsion en Carabao Cup contre Southampton, pour avoir enlevé son maillot après un but, avait été qualifiée d'acte « inutile et stupide » par son entraîneur. Mais au lieu de se braquer, l'ancien Parisien a mûri.

Il accepte désormais la pression constante de son manager. « Je dirais qu'il est tout le temps sur mon dos, mais ce n'est pas une mauvaise chose », a confié Ekitike au Daily Mail. « Il veut juste m'aider à donner plus. » Cette exigence porte ses fruits. Arne Slot a souligné sa métamorphose physique après le match de Brighton : « Hugo a eu des crampes, mais je peux vous assurer qu'il a couru deux fois plus aujourd'hui que lors des matchs du début de saison. » L'exubérance est toujours là, mais elle est désormais au service du collectif.

"Il est très clinique", a déclaré le capitaine de Liverpool Virgil van Dijk aux journalistes samedi. "Ce n'a pas été une saison facile, mais pour lui, arriver et produire ces chiffres est excellent. C'est quelque chose dont nous avons besoin."

En effet, les jours où Ekitike était laissé hors du onze de départ de Slot pour accommoder Isak dans sa tentative désespérée de retrouver la forme sont probablement déjà terminés - surtout avec Salah en service lors de la CAN et Cody Gakpo blessé.