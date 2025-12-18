Plus fort qu'Isak, adoubé par Anfield : comment Ekitike a mis Liverpool dans sa poche
Samedi dernier, Anfield a peut-être assisté à une passation de pouvoir symbolique. Alors que Mohamed Salah s'apprête à rejoindre l'Égypte pour la CAN, laissant derrière lui un climat tendu avec Arne Slot, un autre nom a résonné dans les travées du stade. Hugo Ekitike, arrivé cet été avec une étiquette de pari coûteux, est en train de s'imposer comme l'attaquant numéro un des Reds, éclipsant totalement la recrue star Alexander Isak. Avec des statistiques affolantes et une attitude métamorphosée, le Français de 23 ans a les épaules pour porter l'attaque de Liverpool en l'absence du Pharaon, et peut-être même pour lui succéder à terme.
L'image était forte. Samedi, Mohamed Salah a quitté la pelouse sous les applaudissements, rappelant, malgré sa guerre ouverte avec Arne Slot et Jamie Carragher, qu'il reste une légende vivante. Son assist pour le but du break a permis de sceller la victoire, mais c'est bien le buteur qui a capté l'imagination d'Anfield.
Hugo Ekitike, sorti perclus de crampes à douze minutes de la fin, a reçu une ovation digne des plus grands. Alors que Salah s'envole pour le Maroc et la Coupe d'Afrique des Nations, la crainte de voir l'attaque de Liverpool s'effondrer a laissé place à un nouvel espoir. Le "Roi égyptien" laisse son trône vacant pour quelques semaines, et le prince français semble prêt à s'y asseoir.
Getty Images Sport
Le pari de la Data contre l'évidence Isak
Pourtant, en début de saison, l'affaire semblait entendue. René Meulensteen, ancien adjoint de United, résumait la pensée générale en septembre : Ekitike allait devoir s'habituer au banc dès qu'Alexander Isak serait prêt. Le Suédois, star confirmée de Premier League, semblait "bien meilleur et plus complet". Les 80 millions d'euros (69 M£) déboursés pour Ekitike, sortant d'une bonne saison à Francfort mais encore novice au très haut niveau, faisaient sourciller.
Mais Liverpool savait quelque chose que le grand public ignorait. Will Spearman, le directeur de la recherche des Reds, avait identifié une anomalie statistique : à âge comparable, seuls Erling Haaland et Kylian Mbappé affichaient un potentiel supérieur à celui d'Ekitike. Là où le club semblait utiliser le Français comme un levier pour forcer Newcastle à vendre Isak, il s'agissait en réalité d'un coup de maître planifié. Aujourd'hui, tandis que Florian Wirtz monte en puissance, c'est bien Ekitike qui s'affirme comme la meilleure recrue de l'ère Slot.
Publicité
Getty Images Sport
Sur les bases historiques de Salah
Les chiffres ne mentent pas et ils placent Ekitike dans une compagnie d'élite. Avec sept buts lors de ses dix premières titularisations, le Français égale le démarrage canon de... Mohamed Salah lors de sa saison record 2017-18. Seul Daniel Sturridge a fait mieux dans l'histoire moderne du club.
Avec 10 buts toutes compétitions confondues (dont deux doublés récents contre Leeds et Brighton), il a marqué deux fois plus que n'importe quel autre joueur de l'effectif. « Il est très clinique », a adoubé le capitaine Virgil van Dijk. « C'est exactement ce dont nous avions besoin. » La hiérarchie est désormais bousculée : les jours où Ekitike était sacrifié pour remettre Isak en selle sont révolus. En l'absence de Salah et avec Gakpo blessé, le Français est devenu indéboulonnable.
Il accepte désormais la pression constante de son manager. « Je dirais qu'il est tout le temps sur mon dos, mais ce n'est pas une mauvaise chose », a confié Ekitike au Daily Mail. « Il veut juste m'aider à donner plus. » Cette exigence porte ses fruits. Arne Slot a souligné sa métamorphose physique après le match de Brighton : « Hugo a eu des crampes, mais je peux vous assurer qu'il a couru deux fois plus aujourd'hui que lors des matchs du début de saison. » L'exubérance est toujours là, mais elle est désormais au service du collectif.
"Il est très clinique", a déclaré le capitaine de Liverpool Virgil van Dijk aux journalistes samedi. "Ce n'a pas été une saison facile, mais pour lui, arriver et produire ces chiffres est excellent. C'est quelque chose dont nous avons besoin."
En effet, les jours où Ekitike était laissé hors du onze de départ de Slot pour accommoder Isak dans sa tentative désespérée de retrouver la forme sont probablement déjà terminés - surtout avec Salah en service lors de la CAN et Cody Gakpo blessé.
ENJOYED THIS STORY?
Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting
AFP
L'héritier du trône ?
Sur le terrain, Ekitike apporte bien plus que des buts. Contrairement à un Isak fantomatique, le Français touche énormément de ballons, frappe au but et possède ce "Facteur X" qui soulève les foules. En Premier League cette saison, seul Erling Haaland possède un meilleur ratio de buts par 90 minutes.
Alors que Liverpool traverse une période d'incertitude liée à son mercato pharaonique et aux états d'âme de Salah, l'éclosion d'Ekitike est une bouffée d'oxygène. Il est peu probable qu'il égale un jour l'héritage global de Salah, mais à l'instant T, il a déjà justifié son transfert et prouvé qu'il était une bonne affaire. Si le "Roi égyptien" ne revient pas — ou décide de partir définitivement cet été —, Anfield sait déjà qui scander le week-end prochain.