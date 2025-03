Après son dérapage face à Brest, Paulo Fonseca écope d'une sanction exemplaire. L'OL contre-attaque et critique la sévérité de la LFP.

Coup de tonnerre à l’Olympique Lyonnais. Après son geste polémique envers Benoît Millot, l’entraîneur Paulo Fonseca a été frappé d’une lourde suspension par la commission de discipline. Malgré ses excuses et la tension du moment, la sanction est tombée, et le club lyonnais n’a pas tardé à faire entendre sa voix pour défendre son coach et dénoncer la décision jugée disproportionnée.