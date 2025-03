VIDÉO - Paulo Fonseca craque et frôle l’irréparable face à l’arbitre

Expulsé après une contestation virulente, Paulo Fonseca a perdu son sang-froid face à l’arbitre en collant son front contre lui.

Le Groupama Stadium a été le théâtre d’une scène aussi stupéfiante qu’indigne ce dimanche lors du match entre Lyon et Brest (2-1). Alors que son équipe venait de signer une victoire précieuse, Paulo Fonseca a complètement perdu ses nerfs dans un moment de tension extrême. Exclu en fin de partie après une contestation virulente, l’entraîneur lyonnais s’est ensuite emporté d’une manière choquante, allant jusqu’à coller son front contre celui de l’arbitre, Benoit Millot, dans une posture qui aurait pu dégénérer.

Une réaction incontrôlée après un carton rouge

Tout est parti d’une action litigieuse où l’arbitre a signalé qu’il allait consulter la VAR pour un potentiel penalty en faveur de Brest. Une décision qui a immédiatement fait bondir Fonseca de son banc. Furieux, gesticulant, l’entraîneur lyonnais s’est emporté et a fini par récolter un carton rouge pour ses protestations excessives. Mais plutôt que de se calmer, le Portugais a totalement dégoupillé.

L'article continue ci-dessous

Alors que l’arbitre s’éloignait, Fonseca l’a suivi de près, venant au contact tête contre tête, dans une scène surréaliste. À un millimètre près, il aurait pu porter un coup. Une image qui rappelle certains incidents célèbres et qui ne fera certainement pas honneur à la Ligue 1. La séquence, déjà virale, soulève une fois de plus la question du respect des arbitres dans le football français.

AFP

Paulo Fonseca, dérapage sans fondement

Le plus ironique dans cette affaire, c’est que la décision finale de la VAR n’a pas accordé de penalty à Brest. En d’autres termes, Fonseca s’est emporté… pour rien. Son attitude risque de lui valoir une lourde suspension de la part de la commission de discipline, qui pourrait frapper fort face à ce comportement inacceptable.

Dans un contexte déjà tendu entre les clubs et l’arbitrage, après la polémique entourant Pablo Longoria et l’OM, cet incident n’arrange en rien l’image du football français. Une chose est sûre : ce craquage de Fonseca va faire le tour du monde, et on s’en serait bien passé. Revivez cette scène choquante en vidéo ici.