Pogba relance le suspense : Monaco le veut, lui temporise, et glisse un clin d’œil brûlant à Boca. Le mercato s’enflamme.

Le champion du monde 2018 sort du silence. Après plus de dix-huit mois sans compétition, Paul Pogba multiplie les signaux… sans livrer la signature attendue. Invité du podcast La Casa del Kun, animé par Kun Agüero, l’ancien milieu de terrain de Manchester United joue la carte du mystère et ravive les rumeurs les plus folles.