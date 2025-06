Fin du suspense. Paul Pogba va bel et bien évoluer sous les couleurs de Monaco la saison prochaine.

L’avenir de Paul Pogba était l’un des feuilletons les plus scrutés du mercato estival. Libre de tout contrat depuis plusieurs mois, le champion du monde 2018 a enfin tranché. Délaissant les sirènes venues du Golfe, l’ex-milieu de la Juventus et de Manchester United a préféré un retour au pays. Et c’est à Monaco que l’histoire se poursuit, avec un contrat qui s’étend jusqu’en 2027. Une annonce forte, qui résonne déjà dans toute la Ligue 1.