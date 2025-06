L’AS Monaco est sur le point de réaliser le gros coup de cette fenêtre de transferts estivale avec Paul Pogba.

Verra-t-on bientôt un champion du monde fouler les pelouses de Ligue 1 ? À en croire les signaux envoyés par l’AS Monaco, le retour de Paul Pogba en France semble de plus en plus crédible. Loin de la Juventus et de l’ombre pesante des polémiques, le milieu de terrain français pourrait bien offrir un nouveau rebond à sa carrière, dans un cadre qui allie ambition sportive et discrétion médiatique.