Paul Pogba change de discipline, le nouveau projet que personne n’avait vu venir !

La surprise a été totale lorsque le Français a révélé ses motivations. Il a confié à la BBC : « J'ai regardé pas mal de courses de chameaux sur YouTube et j'ai passé du temps libre à me documenter pour comprendre les techniques et les stratégies. Ce qui m'a frappé, c'est l'engagement total que cela exige de tous les participants ».

Son discours, empreint de curiosité et de respect pour cette culture sportive, montre une volonté réelle de comprendre un milieu auquel peu de stars du football s’intéressent. Il poursuit :

« On ne s'en rend pas toujours compte, mais le sport crée toujours des liens d'une manière ou d'une autre. Que ce soit le football, les courses de chameaux ou la boxe, les fondements sont les mêmes. Il faut de la détermination, de la concentration, de la discipline et de la ténacité ».

Loin d’être un simple partenariat d’image, cette collaboration marque une étape de plus dans l’évolution du joueur, qui cherche visiblement à s’ouvrir à d’autres horizons tout en honorant une tradition régionale forte.