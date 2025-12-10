Revenir sur un terrain après plus de deux ans loin des crampons aurait déjà suffi à faire la une. Pourtant, Paul Pogba a choisi de brouiller toutes les lignes en s’engageant dans un univers totalement différent de celui qui l’a rendu célèbre. Entre pelouse française et sable du Golfe, l’international tricolore avance dans une direction que personne n’avait anticipée, avec un enthousiasme surprenant et une ambition claire : relier deux mondes que tout oppose en apparence.
Paul Pogba change de discipline, le nouveau projet que personne n’avait vu venir !
- AFP
Un retour au football… et un virage inattendu
Le champion du monde 2018 a enfin retrouvé le goût des matchs après une période marquée par la suspension et des soucis physiques. Son premier match avec l’AS Monaco, le 22 novembre dernier, a symbolisé une renaissance que beaucoup croyaient compromise. Pourtant, Pogba n’a pas seulement repris sa carrière. Il a ouvert une porte inattendue, à mille lieues des stades européens.
L’ancien milieu de la Juventus Turin s’associe désormais à Al Haboob, une équipe professionnelle spécialisée dans les courses de chameaux, discipline traditionnelle du Moyen-Orient. Ce projet ne se limite pas à un simple rôle d’ambassadeur : Pogba rejoint l’équipe en tant qu’actionnaire, une première historique pour un footballeur encore en activité.
- Getty/GOAL
Pogba plongé dans l’univers des courses de chameaux
La surprise a été totale lorsque le Français a révélé ses motivations. Il a confié à la BBC : « J'ai regardé pas mal de courses de chameaux sur YouTube et j'ai passé du temps libre à me documenter pour comprendre les techniques et les stratégies. Ce qui m'a frappé, c'est l'engagement total que cela exige de tous les participants ».
Son discours, empreint de curiosité et de respect pour cette culture sportive, montre une volonté réelle de comprendre un milieu auquel peu de stars du football s’intéressent. Il poursuit :
« On ne s'en rend pas toujours compte, mais le sport crée toujours des liens d'une manière ou d'une autre. Que ce soit le football, les courses de chameaux ou la boxe, les fondements sont les mêmes. Il faut de la détermination, de la concentration, de la discipline et de la ténacité ».
Loin d’être un simple partenariat d’image, cette collaboration marque une étape de plus dans l’évolution du joueur, qui cherche visiblement à s’ouvrir à d’autres horizons tout en honorant une tradition régionale forte.
- Getty
Al Haboob, une équipe ambitieuse
Fondée par Omar Almaeena et Safwan Modir, l’équipe Al Haboob a fait ses premiers pas en 2021 avant de devenir une formation professionnelle participant à diverses compétitions dans les Émirats arabes unis et dans plusieurs pays du Golfe. Le projet, encore jeune, vise à structurer ce sport millénaire autour d’une organisation moderne et internationale.
Les dirigeants voient en Pogba bien plus qu’un investisseur célèbre. Omar Almaeena a exprimé son enthousiasme : « L'implication de Paul est une véritable source de transformation ».
Il ajoute que l’international français incarne parfaitement les valeurs portées par leur équipe grâce à « son influence, son leadership et sa passion pour la narration culturelle ».
L’équipe explique également : « Ce nouveau partenariat marque le début d'un projet audacieux visant à créer la première ligue professionnelle de courses de chameaux régie au niveau international ».
- AFP
Un sport ancien, une modernité totale
Longtemps ancrées dans les traditions du désert, les courses de chameaux ont évolué avec les technologies modernes. Les animaux, préparés comme de véritables athlètes, sont désormais accompagnés de jockeys robots hautement sophistiqués, « garantissant (qu'ils) concourent au plus haut niveau tout en préservant leur bien-être et leur intégrité physique ».
Ce mélange entre tradition et innovation séduit de plus en plus de curieux, et l’arrivée de Pogba pourrait attirer un nouveau public tout en renforçant la visibilité de ce sport à travers le monde.
- AFP
Un double défi pour Pogba
À 32 ans, Pogba cherche clairement un nouvel équilibre après une période difficile. Le Monégasque, quadruple champion de Serie A et vainqueur de la Ligue Europa, entame donc une double reconquête : celle du football et celle d’un projet culturel unique, capable de renforcer son image tout en participant à une aventure totalement inédite.
Un tournant étonnant… mais fidèle à la personnalité d’un joueur qui n’a jamais fait les choses comme les autres.