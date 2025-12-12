À l’approche de la dernière année de son contrat au FC Barcelone, Robert Lewandowski fait peser une interrogation majeure sur le club : restera-t-il ou choisira-t-il de tourner la page ? Malgré ses 37 ans, l’attaquant polonais continue de marquer les esprits par son efficacité et son influence sur le jeu. Ses performances, ponctuées de quelques blessures mineures, n’ont pas entamé son ambition. Entre rôle secondaire, nouvelles aventures ou retraite, Robert Lewandowski doit désormais décider de son futur, alors que la direction barcelonaise anticipe déjà la succession de son buteur emblématique.
Partir ou rester ? Robert Lewandowski a tranché pour son avenir au Barça
Une première moitié de saison solide malgré les aléas
Malgré deux petites blessures musculaires, Robert Lewandowski a manqué seulement quatre matchs toutes compétitions confondues en cette première moitié de saison. Avec 8 buts et 2 passes décisives en 17 rencontres, il demeure l’un des principaux buteurs du Barça, seul Ferran Torres, avec 13 réalisations, ayant fait mieux. Cependant, son temps de jeu reste limité : souvent remplacé à l’heure de jeu, Robert Lewandowski n’a pas encore dépassé les 1000 minutes sur le terrain, une situation anticipée par Hansi Flick dès le début de saison en raison de son âge et de la nécessité de préparer la suite.
L’attaquant polonais se retrouve donc face à trois options : prolonger d’une saison dans un rôle secondaire, partir vers de nouvelles expériences ou envisager la retraite, tout en poursuivant son objectif de qualifier la Pologne pour le Mondial lors des barrages de mars, selon El Chiringuito. Robert Lewandowski, même en fin de carrière, reste un joueur déterminant pour le collectif barcelonais, et son choix pourrait influencer la stratégie du club pour la saison 2026-2027.
Robert Lewandowski veut continuer avec le Barça
D’après El Chiringuito, repris par Foot Mercato, Robert Lewandowski pencherait pour la première option : rester au Barça une saison supplémentaire. L’ancien attaquant du Bayern Munich serait prêt à accepter de « grosses concessions salariales » afin de prolonger son aventure en Catalogne. José Alvarez, sur le plateau de l’émission, précise : « Il veut parler au Barça, dire qu’il veut rester, avec un salaire, bien sûr, moins élevé, beaucoup moins élevé ». Conscient des contraintes financières du club et de son émolument actuel de 26 M€ par an, Robert Lewandowski semble prêt à adapter ses prétentions pour continuer à évoluer sous le maillot catalan.
Cette volonté de Robert Lewandowski s’accompagne d’un attachement à la ville et à sa famille. Selon José Alvarez, « il est heureux à Barcelone, sa famille aussi. Sa femme a des affaires ici. Tout le monde est heureux. Il est donc ouvert à parler avec la direction, écouter aussi, et dire qu’il est ouvert à poursuivre l’aventure à des conditions économiques plus basses ». Le Polonais met ainsi en avant son désir de stabilité et son engagement envers le club, même si des questions restent ouvertes sur le niveau exact des concessions qu’il est prêt à consentir et sur la position finale du Barça face à sa prolongation.
Lewandowski chamboule les plans du Barça pour le mercato
Si Robert Lewandowski souhaite rester, le Barça doit également préparer l’avenir. Le club catalan prospecte déjà pour identifier un successeur potentiel, tout en devant composer avec les contraintes financières et sportives de la saison à venir. Robert Lewandowski reste donc au cœur d’une équation délicate : son rôle sur le terrain pourrait être plus parcellaire, mais sa valeur symbolique et sportive reste considérable.
La décision de Robert Lewandowski pourrait également influencer le recrutement et la rotation des attaquants barcelonais pour 2026. Le club doit évaluer le compromis entre conserver un joueur expérimenté et efficace, et préparer la transition vers une génération plus jeune. Pour Robert Lewandowski, prolonger d’une saison tout en acceptant un rôle réduit semble être le choix privilégié, mais tout dépendra des discussions avec la direction et des conditions économiques qui seront négociées, selon les précisions de José Alvarez sur El Chiringuito.