Partir ou rester ? Robert Lewandowski a tranché pour son avenir au Barça

Malgré deux petites blessures musculaires, Robert Lewandowski a manqué seulement quatre matchs toutes compétitions confondues en cette première moitié de saison. Avec 8 buts et 2 passes décisives en 17 rencontres, il demeure l’un des principaux buteurs du Barça, seul Ferran Torres, avec 13 réalisations, ayant fait mieux. Cependant, son temps de jeu reste limité : souvent remplacé à l’heure de jeu, Robert Lewandowski n’a pas encore dépassé les 1000 minutes sur le terrain, une situation anticipée par Hansi Flick dès le début de saison en raison de son âge et de la nécessité de préparer la suite.

L’attaquant polonais se retrouve donc face à trois options : prolonger d’une saison dans un rôle secondaire, partir vers de nouvelles expériences ou envisager la retraite, tout en poursuivant son objectif de qualifier la Pologne pour le Mondial lors des barrages de mars, selon El Chiringuito. Robert Lewandowski, même en fin de carrière, reste un joueur déterminant pour le collectif barcelonais, et son choix pourrait influencer la stratégie du club pour la saison 2026-2027.