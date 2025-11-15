Mercato, le Barça sort le chéquier pour le successeur de Robert Lewandowski

La question financière, longtemps considérée comme l’obstacle majeur au recrutement d’un attaquant de premier plan, se présente sous un jour nouveau. Selon Mundo Deportivo, le départ annoncé de Robert Lewandowski libérerait environ 40 M€ de masse salariale, une marge suffisante pour permettre au Barça de respecter la règle du 1:1 imposée par le fair-play financier de la Liga. Pour la première fois depuis longtemps, un transfert majeur en attaque devient réaliste, conséquence indirecte de la fin du cycle Robert Lewandowski.

À cela s’ajoutent plusieurs perspectives économiques qui consolident cette possibilité. Le club s’attend à un accroissement notable de ses revenus grâce à la réouverture du Nou Camp, au retour des espaces VIP, ainsi qu’à la signature de nouveaux accords commerciaux. Dans cette logique, la direction voit dans la succession de Robert Lewandowski un investissement stratégique, capable de relancer la dynamique sportive tout en alimentant la croissance commerciale du club.