Le FC Barcelone se prépare à un tournant majeur : l’ère Robert Lewandowski touche à sa fin, et la direction catalane s’active déjà pour lui trouver un héritier à la hauteur. Une opération qui semblait hors de portée il y a encore quelques mois, mais dont les contours financiers, désormais plus clairs, ouvrent des perspectives inattendues. Entre les intentions du joueur, les manœuvres internes du club et les profils ciblés, le dossier s’accélère
Mercato, le Barça sort le chéquier pour le successeur de Robert Lewandowski
Le Barça prépare l’après-Robert Lewandowski
Le Barça s’oriente vers un changement majeur en attaque, marqué par le probable départ de Robert Lewandowski à l’issue de la saison. Même si l’intéressé dispose d’une option pour prolonger d’un an, activable d’un commun accord, la tendance interne va clairement vers une séparation. Robert Lewandowski lui-même s’est montré évasif sur son avenir, déclarant depuis sa sélection qu’il n’était « ni pressé, ni inquiet » quant à la suite de sa carrière, laissant ainsi la porte ouverte à une transition que le club juge nécessaire.
Cette avancée intervient alors que la direction sportive prépare une refonte du secteur offensif, dans laquelle le remplacement de Robert Lewandowski apparaît comme la priorité numéro un. Plusieurs pistes circulent, et certaines sont déjà considérées comme sérieuses. Le nom d’Harry Kane, régulièrement évoqué, s’impose même comme l’option privilégiée de l’état-major barcelonais. Avec sa clause libératoire fixée à 65 M€ et son profil parfaitement validé par Hansi Flick, Kane est jugé capable de succéder immédiatement à Robert Lewandowski.
Robert Lewandowski va renflouer les caisses du Barça
La question financière, longtemps considérée comme l’obstacle majeur au recrutement d’un attaquant de premier plan, se présente sous un jour nouveau. Selon Mundo Deportivo, le départ annoncé de Robert Lewandowski libérerait environ 40 M€ de masse salariale, une marge suffisante pour permettre au Barça de respecter la règle du 1:1 imposée par le fair-play financier de la Liga. Pour la première fois depuis longtemps, un transfert majeur en attaque devient réaliste, conséquence indirecte de la fin du cycle Robert Lewandowski.
À cela s’ajoutent plusieurs perspectives économiques qui consolident cette possibilité. Le club s’attend à un accroissement notable de ses revenus grâce à la réouverture du Nou Camp, au retour des espaces VIP, ainsi qu’à la signature de nouveaux accords commerciaux. Dans cette logique, la direction voit dans la succession de Robert Lewandowski un investissement stratégique, capable de relancer la dynamique sportive tout en alimentant la croissance commerciale du club.
Les pistes alléchantes du Barça pour succéder à Lewandowski
Si certains rêves restent impossibles à réaliser, comme celui menant à Erling Haaland, le Barça a d’ores et déjà identifié plusieurs profils capables de prendre la relève de Robert Lewandowski. Harry Kane, priorité déclarée, n’est qu’une option parmi d’autres. Julian Alvarez, performant et évalué à son apogée, apparaît comme un candidat crédible. Comme Robert Lewandowski en son temps, le joueur possède une palette polyvalente et un sens du but précieux pour un club qui cherche un avant-centre complet.
Le Borussia Dortmund propose également une solution avec Serhou Guirassy, tandis que Victor Osimhen, aujourd’hui à Galatasaray, constitue une alternative de poids. Karl Etta Eyong, profil plus accessible financièrement, est aussi envisagé pour occuper un rôle complémentaire ou concurrentiel dans la succession de Robert Lewandowski. Cette diversité de pistes prouve que le club prépare sa transition de manière structurée.