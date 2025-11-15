FBL-ESP-LIGA-CELTA-BARCELONAAFP
Bour Han Amoussa

Mercato, le Barça sort le chéquier pour le successeur de Robert Lewandowski

Le Barça a décidé de sortir le grand jeu pour le remplaçant de Robert Lewandowski, annoncé sur le départ.

Le FC Barcelone se prépare à un tournant majeur : l’ère Robert Lewandowski touche à sa fin, et la direction catalane s’active déjà pour lui trouver un héritier à la hauteur. Une opération qui semblait hors de portée il y a encore quelques mois, mais dont les contours financiers, désormais plus clairs, ouvrent des perspectives inattendues. Entre les intentions du joueur, les manœuvres internes du club et les profils ciblés, le dossier s’accélère

