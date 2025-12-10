Lewandowski agace le Barça, ça va mal finir

Lamine Yamal n'a pas réussi à reproduire ses exploits habituels, tandis que Raphinha a manqué de précision dans ses frappes et ses centres. Mais le plus discret fut sans conteste Robert Lewandowski, qui n'a touché le ballon qu'à 19 reprises en 66 minutes avant d'être remplacé par Ferran Torres.

Selon Sport, le FC Barcelone est de plus en plus frustré par ses performances, et son manque de buts alimente les interrogations quant à son avenir. L'attaquant de 37 ans sera libre de tout contrat cet été, et la presse catalane évoque depuis quelque temps la volonté du club de se séparer de lui, même si certains estiment que la décision dépendra de ses performances cette saison.

Il est à noter qu'à ce stade de la saison dernière, Lewandowski avait inscrit 11 buts de plus en 17 apparitions, contre seulement huit cette saison. L'attaquant polonais a été absent pour cause de blessure, ce qui a perturbé son rythme. Il est indéniable que ses précédentes saisons à Barcelone avaient débuté en force, sa contribution diminuant ensuite au fil de la saison.

Pour l'instant, Lewandowski n'a pas encore marqué en Ligue des Champions, malgré cinq matchs disputés sur six. Il a toutefois inscrit un triplé crucial contre le Celta Vigo et a été décisif face au Real Oviedo, à la Real Sociedad, à Alavés et à l'Atlético Madrid.

Forme de Ferran Torres

Son bon début de saison a été pénalisé par le temps de jeu accru de Ferran Torres, son concurrent au poste d'avant-centre. L'ancien joueur de Valence est actuellement le meilleur buteur du FC Barcelone avec 13 buts cette saison et apporte un volume de jeu défensif supérieur.