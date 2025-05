Sacré meilleur joueur de la saison, Ousmane Dembélé s’est exprimé avec émotion sur sa progression et son efficacité retrouvée.

La cérémonie des Trophées UNFP 2025 a récompensé les meilleurs talents du football français, et Ousmane Dembélé a été l’une des grandes vedettes de la soirée. Auréolé du prix de Meilleur Joueur de la saison, l’attaquant du Paris Saint-Germain a tenu à s’exprimer en conférence de presse, livrant une analyse lucide et touchante sur sa saison, marquée par une maturité nouvelle et une efficacité offensive remarquable.