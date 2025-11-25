La tension monte autour du Vélodrome à l’approche du rendez-vous européen entre l’Olympique de Marseille et Newcastle. Ce duel pèse lourd dans la balance des ambitions marseillaises, déjà en difficulté dans cette Ligue des champions où chaque point compte double. Pourtant, avant même le premier ballon touché sur la pelouse, un événement surprend tout le monde : les supporters des deux camps, loin d’entrer en opposition, partagent un moment de complicité, unis dans un chant qui vise… le PSG. Une scène inattendue qui met déjà la ville en ébullition.
OM - Newcastle : quand les deux adversaires s’unissent pour dénigrer le PSG
- AFP
Un match décisif pour l’avenir européen de l’OM
Pour l’Olympique de Marseille, cette soirée représente bien plus qu’un simple match de poule. L’équipe de Roberto De Zerbi n’a plus le droit de glisser dans le classement. Les trois défaites concédées dans la compétition ont laissé les Phocéens dans une situation fragile. L’objectif est clair : gagner ou risquer de voir l’aventure européenne s’éteindre avant l’hiver.
De Zerbi sait qu’il peut compter sur un Vélodrome incandescent. Les fans attendent ce rendez-vous avec impatience, conscients de l’importance de la rencontre. En face, Newcastle arrive avec l’ambition de consolider son bon parcours continental. Les Anglais disposent déjà d’un capital de confiance solide et rêvent de repartir avec un résultat positif.
- AFP
Une ambiance étonnement fraternelle entre les deux camps
Alors que les autorités craignaient d’éventuels affrontements entre les supporters des deux clubs, c’est un tout autre scénario qui a animé les rues marseillaises ce lundi. Les premiers fans anglophones, arrivés dans la cité phocéenne, ont rejoint sans heurts les groupes marseillais. Et au lieu des tensions attendues, une scène improbable a éclaté.
Dans une vidéo diffusée sur le compte X de Kerry Thompson, les supporters des deux camps entonnent ensemble des chants provocateurs visant le Paris Saint-Germain, lançant un sonore : « Fuck PSG ». Cette alliance temporaire contre un ennemi commun amuse autant qu’elle surprend. Un moment rare, presque surréaliste, à quelques heures seulement d’un duel où aucune concession ne sera possible.
Mais l’union ne durera pas. Dès l’entrée des joueurs sur la pelouse, chaque camp retrouvera sa place, sa ferveur, ses couleurs.
- @PSG_inside, X
Des retrouvailles brûlantes à prévoir au Parc des Princes
Cette séquence pourrait bien avoir une seconde vie. Newcastle doit en effet défier le PSG au Parc des Princes lors de la phase de ligue. Une rencontre programmée le 28 janvier, dans un contexte qui s’annonce électrique. Les chants captés à Marseille ne passeront sans doute pas inaperçus auprès des supporters parisiens, souvent prompts à répondre quand leur club est visé.
- AFP
Le PSG prépare déjà son propre choc européen
Avant de recevoir Newcastle, Paris se concentre sur une autre affiche lourde : Tottenham arrive au Parc ce mercredi. Après la défaite encaissée face au Bayern Munich (1-2), les Parisiens veulent absolument se relancer. Luis Enrique sait qu’il doit envoyer un signal fort. Le retour d’Ousmane Dembélé dans le groupe constitue une bonne nouvelle à ce stade de la compétition, surtout dans une période où la marge d’erreur se rétrécit.