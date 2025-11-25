OM - Newcastle : quand les deux adversaires s’unissent pour dénigrer le PSG

Alors que les autorités craignaient d’éventuels affrontements entre les supporters des deux clubs, c’est un tout autre scénario qui a animé les rues marseillaises ce lundi. Les premiers fans anglophones, arrivés dans la cité phocéenne, ont rejoint sans heurts les groupes marseillais. Et au lieu des tensions attendues, une scène improbable a éclaté.

Dans une vidéo diffusée sur le compte X de Kerry Thompson, les supporters des deux camps entonnent ensemble des chants provocateurs visant le Paris Saint-Germain, lançant un sonore : « Fuck PSG ». Cette alliance temporaire contre un ennemi commun amuse autant qu’elle surprend. Un moment rare, presque surréaliste, à quelques heures seulement d’un duel où aucune concession ne sera possible.

Mais l’union ne durera pas. Dès l’entrée des joueurs sur la pelouse, chaque camp retrouvera sa place, sa ferveur, ses couleurs.