OM - Monaco, la Direction de l'arbitrage a tranché pour le but refusé aux Monégasques

Dimanche soir, l’OM a dominé Monaco (1-0) dans un duel capital pour le haut du classement de Ligue 1. Grâce à ce succès, l’OM a consolidé sa troisième place avant la trêve, au terme d’un match tendu face à Monaco. Mais très vite, l’après-match a été marqué par la colère des joueurs monégasques, frustrés par plusieurs décisions arbitrales prises par François Letexier. Au cœur des débats : le but de Lamine Camara, refusé pour une position de hors-jeu de Folarin Balogun jugée active.

Pour Monaco, cette décision a pesé lourd dans le scénario de la rencontre face à l’OM. Dans le vestiaire monégasque, l’incompréhension dominait après ce fait de jeu décisif. « On a regardé les images du but refusé dans le vestiaire et même nous, jusqu’à présent, on ne comprend pas. On n’y peut rien, ce sont les arbitres qui décident », avait confié un joueur de Monaco, illustrant le malaise ressenti après ce OM - Monaco très disputé.